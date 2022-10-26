Российский разработчик программного обеспечения АСКОН внедрил систему видеосвязи TrueConf Server

Компания АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения, перешла на отечественную систему видеоконференцсвязи TrueConf с целью объединить 30 офисов в России, Белоруссии, Казахстане и Узбекистане в единую коммуникационную сеть. К платформе TrueConf Server подключили более 800 распределенных сотрудников компании для организации корпоративной связи и совместной работы в дистанционном режиме. Об этом CNews сообщили представители TrueConf.

АСКОН уже более 30 лет создает цифровые решения для промышленности и строительства, в том числе системы автоматизированного проектирования, разработки технологических процессов, управления инженерными данными и жизненным циклом изделия. Компания насчитывает более 800 сотрудников, которые занимаются разработкой продуктов и их внедрением у заказчиков.

Для координации работы разветвленной сети офисов и центров разработки компании была необходима отказоустойчивая ВКС-система с поддержкой масштабируемого количества абонентов. Также требовалось проведение параллельных видеоконференций и видеозвонков с одновременным использованием инструментов совместной работы. Кроме того, важным требованием к системе было хранение данных внутри инфраструктуры компании и возможность авторизации по корпоративному протоколу LDAP.

Видеосвязь от TrueConf в компании используется с 2017 г., однако полномасштабное ее внедрение было связано с началом пандемии COVID-19. Компания столкнулась с необходимостью перевести практически всю коммуникацию в дистанционный режим, а также обеспечить сотрудников инструментами для эффективной работы из дома. В рамках масштабирования существующей ВКС-сети АСКОН принял решение развернуть систему видеоконференцсвязи на базе TrueConf Server.

К видеоконференциям сотрудники АСКОН подключаются через ВКС-терминалы, с рабочих компьютеров, а также с личных устройств — смартфонов и планшетов. При выполнении проектов и в разработке ПО команда АСКОН использует инструменты совместной работы, интегрированные в клиентские приложения TrueConf — корпоративный чат, демонстрацию рабочего стола, показ презентаций и др. Необходимость их использования обусловлена тем, что сотрудники компании совместно работают над задачами, находясь в разных городах и странах.

АСКОН проводит более 45 тыс. видеовстреч в год, 80% из которых составляют видеозвонки в режиме «точка-точка». В зависимости от корпоративных нагрузок за день может проводиться до 600 рабочих видеовстреч.

«Мы, как российский разработчик ИТ-решений, ставили перед собой цель использовать отечественный ВКС-продукт, чтобы наладить цифровую связь между офисами и проводить интерактивные встречи и совещания между сотрудниками. TrueConf Server позволил создать безопасную среду для коммуникаций, а также обеспечил удобную работу за счет обширного функционала и дружелюбного интерфейса», — сказал Дмитрий Карнюшин, руководитель департамента информационных технологий АСКОН.

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TrueConf — российский разработчик программного обеспечения. C TrueConf видеоконференцсвязь становится доступной в корпоративных сетях любой сложности, в том числе на рабочих местах, мобильных устройствах, в переговорных комнатах через клиентские приложения и браузеры. Решение полностью совместимо с существующим оборудованием, не требует вложений в инфраструктуру и не создает рисков для ИТ-безопасности предприятия.