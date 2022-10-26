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Postgres Professional выпустила документацию к PostgreSQL 15.0 на русском языке

Postgres Professional, российский разработчик СУБД, подготовила перевод документации к PostgreSQL 15.0 на русский язык.

Релиз 15 версии открытой СУБД PostgreSQL состоялся 13 октября 2022 г. Компания Postgres Professional готовит полный перевод документации PostgreSQL ежегодно с 2015 г., чтобы помочь многочисленным российским пользователям PostgreSQL в работе с новой версией системы. Документацию можно бесплатно скачать в формате PDF и EPUB на сайте компании.

Помимо документации, российским пользователям также доступна техническая поддержка в режиме 24/7, помощь в миграции с других СУБД на PostgreSQL, книги о Postgres, профессиональная сертификация специалистов, обучающие курсы и технические конференции от Postgres Professional.

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