Подтверждена совместимость VPN-клиента «Континент ZTN» и мобильной ОС «Аврора 4.0»

«Код безопасности» и «Открытая мобильная платформа» подтвердили совместную работу средства криптографической защиты информации (СКЗИ) «Континент ZTN клиент» и российской корпоративной мобильной ОС «Аврора» нового поколения.

Модуль защищенного удаленного доступа для мобильных платформ с использованием алгоритмов ГОСТ «Континент ZTN клиент» на платформе ОС «Аврора» позволяет строить доверенную мобильную инфраструктуру с использованием отечественных решений.

СКЗИ «Континент ZTN клиент» – это программный VPN-клиент, позволяющий удаленному пользователю установить защищенное соединение с сервером доступа аппаратно-программных комплексов «Континент 3» и «Континент 4». Он также обеспечивает криптографическую защиту данных, передаваемых в открытых каналах связи по протоколу TCP/IP и выполняет функции персонального межсетевого экрана. Как и на все прочие решения компании «Код безопасности», на СКЗИ «Континент ZTN клиент» для ОС «Аврора» будут получены сертификаты регуляторов, удостоверяющие возможность применения во всех информационных системах кроме систем, оперирующих сведениями, содержащими государственную тайну.