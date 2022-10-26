Okdesk запустил проект по оценке масштабов сервисного бизнеса в России

Okdesk запустил проект «Сервисный пульс», основанный на технологиях больших данных (big data). В рамках проекта отечественный разработчик helpdesk-системы в режиме онлайн публикует статистику обслуживания более чем 300 тыс. компаний и почти 1 млн единиц оборудования. «Сервисный пульс» — первая и единственная площадка, которая позволяет оценить масштабы сервисного бизнеса в России, утверждают в Okdesk.

Сервисный бизнес в России сегодня находится фактически вне поля зрения официальной статистики. Оценить его масштабы и вклад в экономику можно только косвенно, например, собрав компании с различными, относящимися зачастую к разным группам ОКВЭД.

При этом сервисная отрасль, особенно B2B, играет колоссальное значение для страны и бизнеса, обеспечивая непрерывную работу всех предприятий: как ключевых, так и социально значимых. Сервисный бизнес в России — это десятки тысяч компаний, которые занимаются обслуживанием медицинской техники, технических средств безопасности, контрольно-кассовой техники, телематики, предоставляющих услуги эксплуатации коммерческой недвижимости, ИТ-аутсорсинга и другие профессиональные услуги.

Проблема заключается не только в отсутствии каких-либо данных по отрасли, но и в понимании качества оказания сервисных услуг. А с учетом сложностей, начавшихся в 2020 г. и связанных с COVID-19, а также текущих событий, качество услуг будет падать, о чем в сентябре предупредил Центробанк. В этой связи представителям малого и среднего бизнеса из сферы услуг, которые хотят выжить и выиграть на рынке, придется за этим качеством услуг следить и пытаться его повышать или, как минимум, не снижать. С другой стороны, крупным компаниям, для которых сервисные подрядчики являются ключевыми с точки зрения обеспечения непрерывности и масштабирования бизнеса (например, розничные сети) будет всё сложнее искать тех, кто сможет это самое приемлемое качество предоставить.

«Мы запустили “Сервисный пульс” для того, чтобы показать свою заинтересованность в развитии сервисного бизнеса и технологические возможности компании, а еще для того, чтобы помочь организациям, которые ищут сервисных подрядчиков, найти наиболее полные данные по отрасли и, возможно, достойных партнеров», — сказал Кирилл Федулов сооснователь и директор по развитию Okdesk.

На момент запуска «Сервисный пульс» позволит увидеть статистику по выполняемым по всей территории России заявкам представителями разных сервисных отраслей и масштабов компаний, а также срез качества оказания услуг, в том числе его оценку со стороны реальных заказчиков.

«Мы используем реальные данные 800+ компаний, которые каждый день с помощью нашего решения по автоматизации процессов сервиса и выездного обслуживания обеспечивают непрерывность бизнеса своих заказчиков. На сегодня только мы имеем самый объективный и репрезентативный срез работы сервисной отрасли в России», — сказал Кирилл Федулов.

В дальнейшем Okdesk планирует запустить биржу подрядчиков, благодаря которой компании смогут подбирать сервисные организации, исходя из статистики, рейтинга и отзывов от реальных клиентов. При этом уже сейчас представители компании готовы предоставить данные о подрядчиках в индивидуальном порядке.