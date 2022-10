Globus IT и Compo Soft объявили о партнерстве

Интегратор цифровых решений Globus IT и создатель единой ИТ-платформы для развития онлайн-торговли Compo Soft заключили соглашение о партнерстве.

Портфель цифровых платформ Globus IT пополнился продуктом Compo B2B Platform. Он создан на базе современной микросервисной архитектуры и обладает потенциалом импортозамещения многих зарубежных продуктов, среди которых SAP Commerce Cloud (Hybris), Oracle Commerce, Magento, Mirakl, Scallium, BigCommerce, PimCore, Akeneo и др. Об этом CNews сообщили представители Globus IT.

В рамках сотрудничества компании будут совместно участвовать в тендерах и разработке проектов. Партнерство позволит создать совместную экспертизу и даст возможность закрывать потребности крупных торговых, производственных и промышленных компаний в комплексных ИТ-решениях. Для работы над общими проектами партнеры сформируют совместные команды.

Globus IT имеет опыт внедрения интеграционных и enterprise-решений в компаниях России и стран СНГ, а также управления процессами в разнородной среде участников проекта. Компания Compo Soft обладает экспертизой внутри платформы и опытом кастомизации и интеграции с различными информационными системами.

Коммерческий директор Globus IT Константин Андреев: «Применение современного решения с микросервисным подходом совместно с нашей экспертизой позволит сократить сроки разработки и повысить качество проектов. Наибольшая эффективность от сотрудничества будет получена в рамках реализации задач импортозамещения. Ранее Globus IT занимался внедрением систем PimCore, Akeneo и SAP Hybris, но уже весной к нам обратилось несколько десятков крупных торговых компаний с запросом по замене западных решений без потери в качестве».

В марте 2022 г., когда с российского рынка ушла компания Atlassian, команда Compo Soft за три месяца разработала Compo Tracker — платформу для управления задачами и проектами, которая полностью заменил Jira и Trello. Теперь любой заказчик вместе с платформой получает еще и систему управления своими внутренними задачами и проектами.

Директор по развитию Compo Soft Максим Наумкин: «Наше сотрудничество с Globus IT только началось, но уже есть успешные внедрения совместных проектов. В мае мы запустили разработку двух совместных проектов для крупных российских заказчиков (NDA). Наша компания выступает в качестве вендора с внутренней экспертизой. Компания Globus IT в данных проектах усилила команду аналитики и разработки, осуществляя полный контроль качества проекта. Летом этого года команда Globus IT подключилась к разработке PIM-системы для крупного интернет-магазина Xcom-Shop. Проект начался еще в прошлом году, а этой весной добавилось много новых требований, которые важно было реализовать в кратчайший срок. И благодаря усилению команды разработки со стороны нашего партнера, он был успешно реализован».

Globus IT — российский интегратор и разработчик корпоративных систем, приложений, ИТ-продуктов полного цикла. В портфеле компании более 400 проектов для финансовых, страховых, телекоммуникационных, логистических и ИТ-компаний.

Compo B2B Platform — это единая ИТ-платформа для развития онлайн-торговли и автоматизации бизнес-процессов торговых, производственных и B2B-компаний. Платформа разработана на enterprise-технологиях, имеет высокий уровень защиты доступа и сохранности конфиденциальной информации. Архитектура способна выдерживать большие нагрузки и обрабатывать миллионы SKU. На базе платформы уже работают восемь ИТ-продуктов (B2B/B2C ecommerce, PIM/DAM, MDM, CRM, ESB шина, поиск на базе Elasticsearch, модуль интеграции с маркетплейсами), а в ближайшие два года появятся еще 20+. Compo B2B Platform, разработана на open-source и enterprise-технологиях (Java, Spring, PostgreSQL, Elasticsearch) аналогичных тем, что использованы в Sap Commerce Cloud.