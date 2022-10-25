У ИИ-автопилотов Cognitive Pilot появился вестибулярный аппарат

Компания Cognitive Pilot (дочернее предприятие «Сбера» и Cognitive Technologies), объявляет о реализации в системе автономного управления сельхозтехникой Cognitive Agro Pilot навигационного модуля, включающего спутниковый приемник и инерциальную навигационную систему. Эксперты в области автономного управления называют навигационную систему вестибулярным аппаратом роботизированной техники. Ее задачей является оценка изменения положения машины в пространстве, ускорения и направления ее движения. Об этом CNews сообщили представители Cognitive Pilot.

«Инерциальная навигационная система, также, как и вестибулярный аппарат во внутреннем ухе человека, позволяет определять положение комбайна в пространстве. Она состоит из трех акселерометров, измеряющих ускорение по трем осям, и трех гироскопов, измеряющих угловую скорость. Система, в числе прочего, позволяет найти углы ориентации техники — крен и тангаж. Это помогает скомпенсировать раскачку комбайна на кочках, а также наклон поля. Без учета крена и тангажа достичь нашей точности навигации в 2-3 см просто-напросто невозможно», — сказал технический директор Cognitive Pilot Антон Емельянов

Модуль навигации также обеспечивает высокоточное позиционирование (GNSS) сельхозтехники и служит дополнением к системе компьютерного зрения. Этот механизм важен для выполнения операций в зонах, где нет визуальных ориентиров, в местах разграничения полей разных хозяйств, когда работа проходит по голой земле, в случаях, когда управление по компьютерному зрению невозможно (плохая видимость) и т.п.

Механизатор может переключать режимы управления комбайна по компьютерному зрению и спутниковой навигации.

Процесс запуска робота по прямой линии при автономной уборке подсолнечника по навигации в Оренбургской области

«Кроме того, в сельском хозяйстве очень много работ выполняется с помощью автопилотирования по навигации — пропашка, сев, полив. Некоторые культуры просто удобнее убирать по навигации. Для запуска механизма GNSS в действие нужно проехать 10-15 метров по прямой линии. РТК поправки для автопилотирования не обязательны», — сказали представители компании.

Спутниковый приемник, входящий в навигационный модуль, принимает данные от всех возможных глобальных навигационных спутниковых систем: ГЛОНАСС, GPS, Galileo и BeiDou. Чем больше спутников — тем точнее навигационное решение. Для повышения точности траектории движения, в случае необходимости, можно дополнительно использовать информацию от систем дифференциальной коррекции — RTK-поправки.

Навигационный модуль устанавливается вместе с блоком стереозрения на крышу кабины комбайна

В перспективе возможность спутниковой навигации также позволит автоматически проводить картирование урожайности, настраивать схемы уборки, планировать автоматические развороты техники и направления движения, которые могут корректироваться системой компьютерного зрения.