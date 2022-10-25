МГОУ и ГК «Астра» запустили программу обучения ОС Astra Linux для учителей информатики

Более 200 учителей из 74 школ различных регионов страны проходят обучение по программе повышения квалификации «ОС Astra Linux как программная платформа в курсе информатики основной и средней школы» на базе ГОУВО «Московский государственный областной университет». Оно было запущено в рамках соглашения о взаимодействии и сотрудничестве вуза и ГК «Астра». Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Курс дополнительного профессионального обучения по программе состоит из 36 часов, его продолжительность – девять недель. Занятия в форме образовательных вебинаров проводит Денис Давыдов, специалист по методической работе ГК «Астра», выпускник МГОУ, учитель информатики.

Одна из главных задач школьного курса информатики – формирование навыков и умений у обучающихся применять информационно-коммуникационные технологии. Особое место в этом процессе занимает знание программных продуктов: операционной системы, прикладного программного обеспечения, сетевых и офисных инструментов, графики и мультимедиа, среды разработки и языков программирования.

При переходе на отечественное или свободное программное обеспечение учителю необходимо овладеть навыками и компетенциями по работе с ранее незнакомыми программными продуктами, а также включить их в методику преподавания предмета как в основной, так и внеурочной деятельности. Сегодня как никогда востребовано умение работать с отечественными продуктами, и молодых людей необходимо этому учить со школы.

ГК «Астра» уделяет большое внимание подготовке педагогов и регулярно организует обучение по собственным программным продуктам как самостоятельно, так и в партнерстве с ведущими вузами страны. И это дает слушателям навыки не только по операционной системе, но и средствам виртуализации, резервного копирования, управления информационной инфраструктурой и др. Обучение проходит в рамках проекта «Астра-школа». Он нацелен на профессиональное ознакомление с программными продуктами ГК «Астра» со школьной скамьи, поддержку педагогов и самих школ по данному направлению.

Елена Певцова, ректор МГОУ: «Развитие современного образования невозможно без компетенций в области ИТ, поэтому МГОУ уделяет особое внимание этим вопросам. Сегодня цифровизация охватывает все сферы экономической и общественной жизни, поэтому необходимо обеспечить непрерывность ИТ-образования – и для обучающихся школ, колледжей и вузов, и самих учителей, преподавателей. Мы видим высокий интерес школ к новой программе и надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества с ГК “Астра”».

Федор Кирдяшов, директор департамента образования ГК «Астра»: «Мы давно занимаемся образовательными проектами и выстроили комплексную систему подготовки кадров в области своих продуктов. В частности, нами создано единое образовательное пространство, важную роль в которой играют школы, колледжи, вузы и центры ДПО. ГК “Астра” на регулярной основе организует обучение школьных учителей, преподавателей вузов и колледжей. Как правило, его проходят профильные педагоги со всех регионов России. Один подготовленный таким образом учитель – это от 100 до 500 обученных школьников в год. Вкладываясь в обучение педагогов, мы совместно с нашими партнерами со стороны образовательных организаций вносим вклад в кадровое развитие отрасли информационных технологий в стране в целом».

***

ГК «Астра» объединяет самостоятельные отечественные ИТ-бренды, и включает, наряду с ОС Astra Linux и комплексом средств виртуализации «Брест», диспетчер подключений виртуальных рабочих мест Termidesk производства компании «Увеон — облачные технологии», комплекс средств резервного копирования RuBackup, созданный в ООО «Рубэкап», а также программный комплекс для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, мобильное рабочее место WorksPad, систему корпоративной почты RuPost, платформу управления данными Tantor от «Тантор лабс» и платформы управления физическими и виртуальными инфраструктурами компании ISPsystem: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Программные продукты ГК «Астра» используются в государственных и коммерческих организациях, в госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

Московский государственный областной университет основан в 1931 г. В МГОУ обучается 12,6 тыс. студентов из 83 регионов России и 50 стран мира. Университет реализует 200 образовательных программ (включая специалитет, бакалавриат и магистратуру) по широкому спектру направлений подготовки: физико-математические и естественные науки, медицина, экономика и управление, лингвистика, филология, юриспруденция, история и политология, педагогика и психология, изобразительное искусство и дизайн, физическая культура и спорт, и др. На базе 21 научной школы выполняются фундаментальные и прикладные исследования.