Axenix и Visiology подписали соглашение о сотрудничестве

Компания Axenix (экс-Accenture) и разработчик ПО для анализа и визуализации данных Visiology подписали партнерское соглашение. В рамках сотрудничества Axenix займется продвижением на российском рынке флагманского решения Visiology – одноименной BI (Business Intelligence) платформы для цифровизации и автоматизации бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Компания Axenix объявила об участии в партнерской программе Visiology. Стороны заключили партнерское соглашение, и специалисты Axenix прошли комплексное обучение работе с информационно-аналитической платформой Visiology.

Преимуществами решения являются широкая функциональность анализа и визуализации данных, масштабируемость, поддержка подхода Self Service. Кроме того, инструментарий платформы Visiology включает возможность автоматизации сбора отчетности по подразделениям и с контрагентов.

В настоящее время эксперты Axenix обсуждают с вендором возможные варианты реализации решения. В планах – несколько пилотных проектов для корпоративных заказчиков.

«В нынешних условиях заказчики Axenix при выборе ИТ-решения, продукта или сервиса все чаще обращают внимание не только на его эффективность и функциональность, но и на его происхождение, отсутствие санкционных рисков. В результате соглашения с Visiology наши сотрудники получили возможность предлагать заказчикам для внедрения и поддержки современное российское BI-решение, соответствующее критериям импортозамещения. На данный момент мы уже ведем обсуждение потенциальных проектов с участием этой платформы с несколькими заказчиками», – сказала руководитель направления по работе с партнерами Axenix Елена Гаврилова.

«Как правопреемник Accenture, компания Axenix сталкивается сегодня с огромным количеством запросов на замену оставшихся без поддержки BI-платформ от уже зрелых с точки зрения управления данными заказчиков. А команда Visiology проделала большую работу, чтобы создать функциональную и открытую для интеграций BI-систему в соответствии с лучшими мировыми практиками, включая работу с популярным языком DAX, поддержку различных хранилищ и моделей данных, – отметил Иван Вахмянин, генеральный директор и сооснователь Visiology. – Мы высоко ценим желание Axenix присоединиться к нашей партнерской программе, ведь это еще раз подчеркивает соответствие современных инструментов сбора данных, бизнес-анализа и визуализации Visiology корпоративным требованиям. А также обеспечивает возможность создать надежную базу для дальнейшего развития BI и создания инструментов, помогающих в принятии решений на основе данных с минимальными временными и финансовыми издержками».

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Российская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «Акстим». Axenix предоставляeт спектр услуг в области цифровых сервисов, облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности. В офисах и центрах разработки в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Алматы работают около 2000 сотрудников. Компания предлагает услуги в области стратегии и бизнес-консалтинга, технологических решений и других операций, направленных на цифровизацию бизнеса.

Visiology – российская ИТ-компания, разработчик программного обеспечения для анализа и визуализации данных. Основной продукт компании – аналитическая платформа Visiology, позволяющая клиентам видеть полную картину бизнеса и принимать оперативные и обоснованные управленческие решения на основе данных.

