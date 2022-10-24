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Российские разработчики создали сервис, отслеживающий просмотр постороннего контента на рабочем месте

Компания «Стахановец» разработала сервис для анализа времени посещения интернет-ресурсов в рабочее время. Решение определяет, кто из сотрудников смотрит слишком много контента, не связанного с работой. По словам разработчиков, решение помогает выявлять и предупреждать выгорание, снижающее эффективность работы.

В основе системы лежит собственная технология компании. Алгоритмы сервиса изучают поведение пользователей, анализирует их продуктивность, вовлеченность и уведомляет работодателей, если замечает статистически значимые отклонения.

Система не нуждается в доступе к интернету. Все процессы осуществляются внутри корпоративной сети без подключения к сторонним серверам. Это не только снижает риски, но и позволяет использовать комплекс внутри закрытого периметра, в котором отсутствует выход в глобальную сеть.

Новая опция отслеживает деятельность сотрудников в течение дня и может предоставить отчет о продуктивности сотрудника по заданному периоду. В отчетах учитывается потребление развлекательного контента на стриминговых сервисах и ресурсах эротической направленности.

Данные сервиса могут быть использованы и в суде, при решении трудовых разногласий между сотрудником и работодателем.

Ранее сервис позволил компании «Башинформсвязь» защитить свои интересы на заседании 33-5638/2019 судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан. Детальная аналитика посещения сторонних ресурсов послужила доказательством того, что сотрудник-истец в ходе рабочего процесса часто посещал посторонние сайты, в том числе и порнографического содержания. Благодаря данной статистике компании удалось доказать, что удержание премии было обоснованным. Выигранный процесс позволил снизить репутационные и судебные издержки предприятия.

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