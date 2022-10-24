Флешки с российской ОС Simply Linux поступили в розничную продажу

Отечественную операционную систему Simply Linux разработки «Базальт СПО» теперь можно приобрести на флешках в розничной торговле. В каждый комплект с Simply Linux входят прикладные программы и сертификат на техподдержку в течение года. Официальный дистрибьютор операционной системы – компания «Мерлион». Продажи начались в «Ситилинке», инфраструктура ритейлера объединяет интернет-магазин и 1 тыс. магазинов и пунктов выдачи по всей России. Вскоре ОС поступит в другие торговые сети.

На USB-носителе находятся два варианта Simply Linux: первый – для быстрой и простой установки на компьютер, второй – для работы непосредственно с флешки без установки. Выпуск тиражной версии Simply Linux на USB-носителе обусловлен стремлением «Базальт СПО» предоставить пользователям разные способы получения ОС. Пользователи могут выбрать наиболее комфортный вариант: бесплатно скачать операционную систему и самостоятельно записать установочный образ или приобрести флешку с ОС и техподдержкой на год.

«Simply Linux – это операционная система для каждого. Она отлично подходит для домашнего использования и для оснащения рабочих мест самозанятых, ИП, малого и среднего бизнеса, – отметил Роман Мыскин, коммерческий директор «Базальт СПО». – Мы специально создали и развиваем эту ОС так, чтобы она была очень простой в освоении, удобной в использовании, производительной и нетребовательной к ресурсам компьютера. Simply Linux самостоятельно осваивают даже неподготовленные пользователи и открывают для себя новые возможности, которых нет у импортной ОС».

«Отечественные программные продукты пользуются все большим спросом в 2022 г., как среди розничных покупателей, так и среди корпоративных клиентов. «Ситилинк» следит за трендами и стремится предоставлять максимально широкий выбор востребованных товаров. Операционная система Simply Linux дает возможность использовать широкий инструментарий, необходимый для комфортного решения разносторонних повседневных задач», – сказала Елена Родимова, руководитель группы закупок программного обеспечения и серверного оборудования Ситилинка.

Вместе с ОС пользователи получают большой набор прикладных программ для повседневной работы: интернет-браузер, клиент электронной почты, офисный пакет с редакторами текстов, презентаций и электронных таблиц, редакторы изображений, аудио- и видеофайлов и др. Техподдержку пользователи могут получить по электронной почте или через портал: специалисты ответят на вопросы по установке ОС, ее настройке, обновлению и т.п. Simply Linux не включена в единый реестр российского ПО, поскольку не предназначена для госорганизаций.