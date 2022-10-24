«АРМО-системы» представила новый биометрический продукт RecFaces Id-Line для управления очередью с помощью идентификации по лицам

Линейку биометрических продуктов RecFaces с распознаванием лиц пополнило коробочное решение Id-Line для достоверной идентификации и верификации людей по базе данных фотографий. Оно инсталлируется за 20 минут, поддерживает простой импорт БД и содержит готовые сценарии работы с системами управления очередью и CRM системами. Идентификация клиентов по лицу может осуществляться на основании изображений от камер видеонаблюдения, расположенных на входе в помещение или встроенных в терминалы СУО и киоски самообслуживания. Id-Line можно использовать для улучшения обслуживания в банках, а также различных муниципальных и коммерческих учреждениях. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы».

Основная задача интеллектуального решения RecFaces Id-Line для распознавания клиентов по лицам заключается в усовершенствовании классической системы управления очередью, которая базируется только на времени выдачи талона в терминалах и киосках самообслуживания. Идентификация клиентов по лицу посредством Id-Line позволяет повысить уровень сервиса, в том числе для VIP-персон, сократить время ожидания и обслуживания, увеличить производительность менеджеров и операторов и т.д. Решение Id-Line поставляется с готовыми шаблонами обработки и обмена информацией для платформ СУО и CRM, поэтому его ввод в эксплуатацию занимает не более 20 минут. Также с помощью Id-Line можно проводить автоматическую проверку личности по видео с камер наблюдения.

Благодаря интеграции с CRM и СУО системами решение Id-Line позволяет автоматически установить связь между номером талона, полученного клиентом через терминал, целью услуги и конкретной персоной, и, например, для постоянных посетителей открыть их профиль на рабочем столе оператора в момент вызова по очереди. Кроме того, идентификация клиентов по лицу в момент получения талона дает возможность осуществлять их персонализированную маршрутизацию, сразу переходить к обслуживанию, а при обнаружении каких-либо несоответствий, уведомить об этом службу безопасности. Так, на идентификацию клиентов из «черного списка» Id-Line требуется менее одной секунды. Бесплатная демонстрационная лицензия Id-Line сроком на три месяца дает возможность оценить все функциональные возможности ПО непосредственно на объекте.

Пользовательский интерфейс Id-Line для идентификации клиентов по лицу предоставляет быстрый доступ ко всем функциям и возможностям продукта – от оперативного режима работы до тонких технологических настроек. Поскольку Id-Line выполнен на базе веб-технологий, его можно «встраивать» в другие программные продукты, установленные на объекте заказчика, в виде целых окон интерфейса и отдельных визуальных компонентов (виджетов). Для интеграции со сторонними системами и добавления биометрии в мобильные приложения доступен подробно документированный интерфейс API. Обмен данными в системе идентификации клиентов по лицу осуществляется с использованием шифрованных протоколов передачи HTTPS и WSS, что обеспечивает надлежащую степень кибербезопасности.