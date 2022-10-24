«Аммоний» подключился к режиму налогового мониторинга с помощью облачной платформы VK Tax Compliance

VK автоматизировала процесс управления налогами для крупного российского производителя минеральных удобрений «Аммоний». Компания внедрила облачную версию платформы VK Tax Compliance. Решение позволило предприятию стать участником режима налогового мониторинга и оцифровать сбор, учет и передачу информации о налогах с помощью онлайн-витрины данных.

Для «Аммония» специалисты VK объединили VK Tax Compliance с ERP системой Axapta от Microsoft и российской системой управления персоналом «Босс-кадровик». Эксперты VK также доработали платформу таким образом, чтобы компания могла автоматически раскрывать более 60 налоговых регистров.

«Облачная версия платформы позволяет быстро масштабировать витрину данных с учетом роста бизнеса и количества транзакций. Такой подход не требует наличия в штате компании технических специалистов для поддержки инфраструктуры, — сказал Андрей Черненко, директор платформенных B2G-сервисов VK Tech. — Гибкая архитектура решения дает нам возможность настраивать VK Tax Compliance под нужды заказчика с учетом отраслевой специфики, а также интегрировать платформу с любыми системами учета компании».

«Режим налогового мониторинга предполагает сильную систему внутреннего контроля на предприятии. Еще до внедрения платформы специалисты VK помогли нам усовершенствовать этот процесс на этапе методологии, предупреждения рисков и контрольных процедур, — отметила Мария Белянина, заместитель директора, руководитель направления налоговый мониторинг компании «Аммоний» (ГК «Азот»). — С их помощью мы оптимизировали бизнес-процессы организации и выполнили требования законодательства по взаимодействию с ФНС России и интеграции с АИС «Налог-3». Сейчас мы можем оперативно консультироваться с налоговыми специалистами, еще до раскрытия данных выявлять неточности или расхождения в информации и избегать штрафов. VK развивает платформу синхронно с изменениями в законодательстве, одной из первых тестирует нововведения и получает одобрения от налоговой службы».

VK Tax Compliance помогает сформировать, проверить и скорректировать налоговую отчетность. Платформа упрощает обмен данными с налоговой службой, а также контроль показателей компании, в том числе учет капитальных затрат и объема закупок. Решение внедрили уже более 50 крупнейших компаний, в том числе «Газпром», «Еврохим», «Транснефть».