«Увеон — облачные технологии» представила Termidesk 3.3

«Увеон — облачные технологии», входящая в ГК «Астра», объявила о выпуске новой версии ПО Termidesk 3.3, программного комплекса для создания инфраструктуры виртуальных рабочих мест и организации безопасной удаленной работы сотрудников. Решение совместимо с аппаратными архитектурами: x86, MIPS и ARM, в том числе Baikal-М, подходит для множества платформ виртуализации на базе Linux и Windows и позволяет управлять жизненным циклом виртуальных машин, в том числе предоставлять их пользователям по различным правилам, политикам и протоколам доставки. Центр разработки и репозиторий Termidesk находятся в России, продукт внесен в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры.

В новом релизе продукта значительно расширена функциональность. Поскольку Termidesk часто используется в связке с программным комплексом «Средства виртуализации «Брест», разработчики повысили степень совместимости решений и доработали плагин этого поставщика. Кроме того, теперь можно создавать полные копии (full clone) родительских виртуальных машин в ПК СВ «Брест» вне зависимости от типа хранилищ.

Чтобы системные администраторы могли легко и быстро отменять внесенные в фонд рабочих мест изменения, добавлен новый тип его публикации, поддерживающий создание образа из snapshot.

Для компаний, которые находятся в процессе миграции на отечественный софт и еще используют наряду с ним ПО от Microsoft, в Termidesk 3.3 тоже есть ряд полезных новшеств. В частности, для подключения пользователей к терминальному серверу появились интеграция со службами удаленного рабочего стола (RDS) и поддержка Windows Server 2016, 2019 и 2022. Помимо этого, улучшена авторизация в серверах каталога Microsoft Active Directory и добавлена возможность находить пользователей во вложенных группах.

Termidesk Viewer теперь можно будет использовать на гостевых ОС линейки Windows, что сократит нагрузку на интернет-канал и сделает видеоконференцсвязь стабильнее, а пользователям гостевой ОС Astra Linux стали доступны работа с токенами «Аладдин», выбор разрешения экрана и частоты кадров.

Еще одно нововведение коснулось отключения сессий по протоколу SPICE: в Termidesk 3.3 реализован метод disconnect.

«Мы всегда развиваем свой продукт, ориентируясь на запросы пользователей, поэтому разработка идет сразу в нескольких направлениях. С одной стороны, мы обеспечиваем мультиплатформенность Termidesk, так как многие наши клиенты работают с гетерогенными средами, а с другой —быстро наращиваем его функционал. На 2023 г. уже запланированы дальнейшие релизы, где будет еще больше востребованных возможностей, которые помогут нашим клиентам еще эффективнее решать свои задачи», — отметил Денис Мухин, директор по развитию компании «Увеон — облачные технологии».