Цифровое агентство недвижимости Welcome 24 привлекло инвестиции для развития технологичной платформы

Цифровое агентство недвижимости Welcome 24 объявляет о привлечении 20 млн руб. для разработки и развития цифровой платформы для работы агентов недвижимости.

В сентябре 2022 г. компания Welcome 24 объявила о выходе компании на рынок недвижимости по оказанию агентских услуг. Специфика рынка недвижимости за последнее время приводит к необходимости пересмотра традиционных бизнес-моделей в сторону цифровизации бизнес-процессов, разработку и внедрение технологий, которые направлены на трансформацию рынка. Об этом CNews сообщили представители Welcome 24.

Компания Welcome 24 приступила к разработке и внедрению новых технологичных решений, способных обеспечить рост и повысить рентабельность агентского бизнеса, повысить мотивацию агентов, улучшить сервисы для клиентов.

Платформа Welcome 24 позволит трансформировать рынок агентских услуг за счет оптимизации бизнес-процессов, формируя уникальную модель расчета вознаграждения агентов недвижимости.

Развитие платформы предполагает несколько этапов – запуск рабочей платформы с базовыми сервисами для агентов и следующий этап – развитие платформы и переход в метавселенную.

Команда начала разработку платформы с августа 2022 г., и, ожидается, что к декабрю 2022 г. платформа будет запущена. Агенты смогут отслеживать не только свои сделки, но и доход со сделок других агентов, которых они привели к нам в команду. Также на базе платформы будет доступно и обучение для агентов.

Основным инвестором проекта выступает Юрий Провкин, известный инвестор, серийный предприниматель и владелец компаний, работающих в сфере недвижимости (Beri.RU, Colife, «Century 21 Россия») и финансов (Eqvanta и «Срочноденьги»). Первый транш инвестиций направлен на разработку рабочей версии платформы.

Компанию Welcome 24 возглавляет Михаил Клименков, более 10 лет на руководящих позициях в телеком индустрии и управлении крупными проектами. По мнению Михаила Клименкова, «внедрение технологичных решений в бизнес и, как следствие, изменение рентабельности бизнеса за счёт исключения расходов и оптимизации бизнес-процессов, трансформируют рынок недвижимости. Традиционные бизнес-процессы, которые присутствуют в агентском бизнесе, себя давно изжили».

***

Welcome 24 – цифровое агентство недвижимости федерального уровня. Агенты компании Welcome 24 специализируются на реализации объектов жилой недвижимости вторичного рынка и новостроек, загородной и коммерческой недвижимости.