TalentTech и Evola подписали соглашение о партнерстве

Системный интегратор Evola и российский разработчик HRTech-решений TalentTech заключили соглашение о партнерстве. Об этом CNews сообщили представители TalentTech.

Сотрудничество компаний будет осуществляться в области внедрения и продвижения решений TalentTech: ATS Potok для автоматизации подбора персонала, платформы для исследования вовлеченности сотрудников, приложения и платформы для адаптации новичков, а также LMS-системы для обучения. Партнерство TalentTech и Evola позволит обеспечить заказчиков современными российскими разработками для управления персоналом, развития талантов и бизнеса в целом. Решения от TalentTech входят в реестр российского ПО и могут заменить ушедшую с рынка платформу SAP SuccessFactors.

«Такое партнерство дает больше возможностей нашим клиентам для решения задач в области подбора, адаптации и обучения персонала. Совместная работа уже принесла свои плоды: мы получили высокие результаты в кейсах с “Сибуром” и “Северсталью” за счет синергии наших усилий», — отметил Анатолий Демкин, коммерческий директор компании Evola.

Решения TalentTech и аналитика в них позволяют HR-специалистам управлять персоналом от подбора и адаптации сотрудника до его ухода, предсказывая возможное скорое выгорание и проводя exit-интервью. При этом комбинирование этих решений освобождает HR-специалиста и руководителя от рутинных задач.

«Сейчас российским компаниям необходимо находить разные варианты взаимодействия. Партнерство с Evola даст нашим клиентам возможность оценить пользу и эффективность автоматизации и выстраивать HR-процессы по-новому, при этом бесшовно перейти на российские HRTech-решения», — сказал Александр Алексеев, коммерческий директор TalentTech.

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TalentTech — комплекс решений для управления персоналом и развития талантов. HR-инструменты TalentTech помогают повысить общую эффективность команды, оперативно реагировать на изменения внутри компании и на рынке, правильно оценивать и развивать таланты сотрудников благодаря цифровому профилю. Среди заказчиков TalentTech — «Северсталь», «Билайн», «Лента», «Вкусвилл», «Сибур», DNS и др.

Evola — HR-Tech-компания, занимающаяся созданием, подбором и внедрением цифровых технологий для управления персоналом: цифровых рабочих мест, ботов, личных кабинетов, технологий управления опытом и эффективностью персонала. С 2008 г. реализовано более 500 проектов. Среди клиентов компании — «Сбербанк», «Норникель», «Роснефть», «Росэнергоатом» и др.