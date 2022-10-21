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Сеть клиник «Медикс» внедрила голосового робота VoiceBox компании МТТ

АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, подключило голосового робота VoiceBox к сети многопрофильных клиник «Медикс».

«Медикс» — одна из ведущих медицинских многопрофильных сетей города Читы, предоставляющая более 2000 видов услуг. Каждый день в клиники записываются сотни пациентов, визит которых необходимо подтвердить или отменить, чтобы более эффективно управлять временем специалистов. Раньше этой процедурой занимались несколько сотрудников колл-центра, затрачивая на обзвон в среднем по 5 часов в день, теперь же с этой задачей менее чем за час справляется голосовой помощник. За два месяца использования решение показало свою результативность: 80% подтверждений записи к врачу осуществляется через голосового помощника.

Накануне визита к врачу клиенты получают звонок от цифрового ассистента, который напоминает о визите и, в зависимости от ответов, отменяет или подтверждает запись. Если для медицинской процедуры нужна специальная подготовка, голосовой ассистент информирует об этом, а также напоминает о пакете необходимых документов. Ежедневно VoiceBox совершает до 500 звонков.

Благодаря интеграции робота с CRM-системой сотрудники «Медикс» в любой момент могут выгрузить и проанализировать отчеты с результатами голосовых кампаний. Сценарий также предусматривает возможность поговорить с администратором, если этого захочет абонент.

«Запуск голосового помощника позволил нам не только в 5 раз быстрее получать информацию по результатам ежедневного обзвона, но и, что важно, высвободил сотрудников колл-центра для выполнения более сложных и срочных задач: теперь они могут уделять больше времени работе с пациентами, избавляя их от ожидания и повышая уровень удовлетворенности», — прокомментировала заместитель директора по работе с пациентами «Медикс» Марина Бацан.

«Голосовые роботы от МТТ пользуются все более возрастающим спросом, в том числе в сфере здравоохранения, — прокомментировал руководитель проектного офиса МТТ Дмитрий Гордиенко. — Мы рады, что наши сервисы помогают современным клиникам внедрять инновационные технологии и повышать качество обслуживания пациентов».

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