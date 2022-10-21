«Росатом» готов представлять интегрированные российские цифровые решения на международной арене

«Росатом» ориентируется на поэтапный рост продаж цифровых продуктов за рубежом и намерен к 2030 г. занять до 30% рынка цифровых решений в странах СНГ, Турции, Бангладеш, Египте и ряде других стран. Об этом рассказал директор по математическому моделированию госкорпорации «Росатом», советник Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России на общественных началах Дмитрий Фомичев.

«У “Росатома” есть сильные ИТ-компетенции и зрелые цифровые продукты, готовые к выводу на международные рынки. Сегодня мы фокусируемся на рынках присутствия Росатома и ориентируемся на поэтапный рост продаж с охватом до 30% доступного рынка в период до 2030 г.», – сказал Фомичев.

Как отметил Дмитрий Фомичев, «Росатом» в рамках Единой цифровой стратегии ведет работу по развитию и продуктизации отраслевых цифровых решений, которые успешно применяются на предприятиях атомной отрасли, а теперь выходят на рынок для использования в других индустриях. В числе приоритетных направлений ИТ-активности госкорпорации – математическое моделирование, управление предприятием и производством, инфраструктурные решения и ряд других треков развития цифровых решений.

Сегодня собственные цифровые решения «Росатом» применяет в своих зарубежных проектах (на разной стадии реализации находятся 34 энергоблока в 11 странах). Здесь продемонстрировали высокую эффективность решения в области математического моделирования (программный пакет «Логос»), а также линейка цифровых продуктов Multi-D, которые предназначены для управления жизненным циклом сооружения таких сложных инженерных объектов как АЭС.

«У “Росатома” есть не только сильные ИТ-компетенции, но и зрелые цифровые продукты, готовые к выводу на международные рынки», – отметил Дмитрий Фомичев. Он рассказал, что конкурентоспособность таких решений подтверждается растущим спросом на них на российском рынке: под эгидой Минцифры России и Минпромторга России сейчас формируются комплексные проекты развития и внедрения систем математического моделирования, в реализации которых «Росатом» выступает одним из ключевых участников.

В целом, для вывода российского ПО на международные рынки, остается актуальным ранее озвученное предложение «Росатома» об объединении усилий российских разработчиков, государства и промышленных «ледоколов» – известных и активно работающих на мировом рынке крупных компаний.

«“Росатом”, выступая разработчиком широкого спектра цифровых продуктов, активно взаимодействует с партнерами по ИТ-индустрии и профильными ведомствами, и готов представлять интегрированные российские цифровые решения на международной арене. Это особенно актуально в нынешней ситуации, когда в мире укрепляется запрос на технологическую суверенизацию», – сказал Дмитрий Фомичев.