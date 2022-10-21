PIX Robotics выводит на российский рынок инновационную систему умного анализа данных PIX BI

PIX Robotics, российский разработчик ПО в области импортозамещения, представляет новый продукт PIX BI — систему умного анализа данных с адаптивным интерфейсом, гибкой системой фильтрации и возможностью создания персонализированных отчетов. PIX BI призван заменить в России BI-продукты ушедших мировых вендоров. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics.

До февраля 2022 г. на российском рынке BI-систем доминировали зарубежные вендоры – Qlik, Microsoft (Power BI), Tableau, Oracle BI. Доля российских BI-решений была низкой, так как они существенно уступали мировым лидерам и чаще всего были нишевыми, созданными под конкретного клиента или сферу. Понимая, что с уходом мировых лидеров российским компаниям нужно мигрировать на качественное альтернативное решение, максимально близкое к системам из мирового топ-3, PIX Robotics запустила разработку PIX BI.

Платформу бизнес-аналитики PIX BI делает команда, которая обладает более чем 15-летним опытом разработки и внедрения решений на базе BI-платформ и знает, как создавать решения, позволяющие выйти на новый уровень бизнес-аналитики. Система PIX BI собрала в себе лучшие функции мировых вендоров, такие как cквозная фильтрация, визуальная модель данных и адаптивный интерфейс.

«В начале года мы увидели, что текущий российский рынок BI-решений нуждается в альтернативах ушедшим продуктам, к которым уже успели привыкнуть как бизнес-пользователи, так и разработчики, поэтому нашей целью стало максимально приблизиться по функционалу к лидерам зарубежного рынка. Система должна быть функциональной, визуально привычной и понятной, с низким порогом входа. Мы собрали сильную команду экспертов с четким пониманием того, что нужно рынку. Наш подход — взять лучшие фишки зарубежных и отечественных систем, добавить свои инновации, убрать все устаревшее и лишнее. И, судя по первым отзывам, у нас получается двигаться в выбранном направлении», — сказал Сергей Белостоцкий, владелец продукта PIX BI.

PIX BI основан на концепции self-service, то есть ориентирован на пользователя и позволяет создавать аналитические отчеты, модели данных, визуализации, не прибегая к помощи ИТ.

Возможности PIX BI

- Сквозная фильтрация, которая позволяет выбирать нужные данные сразу по всем отчетам и дашбордам. Наложенный фильтр на одном дашборде, будет так же перенесен в следующий.

- Фильтрация по визуализациям, чтобы наложить фильтр на интересующий элемент для более детального изучения.

- Визуальное представление модели данных, которое дает наглядное понимание связей данных и таблиц.

- Адаптивный интерфейс, благодаря которому отчеты и графики удобно просматривать как на большом экране компьютера, так и на экранах портативных устройств.

- Лицензирование пользователей, а не серверов.

- Персональные дашборды, которые можно использовать для собственного анализа, экспериментировать и не мешать остальным.

- Система работает через браузер и не требует отдельных приложений.

- Коллаборация двух технологий RPA и BI. Робот PIX RPA будет незаменимым помощником при работе с BI. Робот соберет данные из систем, разошлет отчеты пользователям, уведомит о выполнении KPI.

«Качественная бизнес-аналитика важна как никогда: в быстро меняющемся мире компаниям нужно принимать решения так же быстро, основываясь на актуальных и объективных данных. После того, как российский рынок покинули популярные зарубежные вендоры, перед многими компаниями встал вопрос, какая система может заменить привычные инструменты. Мы проанализировали рынок и создали умное решение с самыми востребованными функциями — это PIX BI, — сказал Сергей Ложкин, генеральный директор PIX Robotics. — Возможность влиять на бэклог продукта помогает нам делать лидирующий продукт на российском рынке программной роботизации — PIX RPA. Этого же принципа – сочетание экспертизы нашей команды и запросов реальных клиентов – мы придерживаемся с новым продуктом PIX BI». «На фоне санкций и активного импортозамещения компании стали искать российские альтернативы ушедшим вендорам, предоставляющие привычный функционал, а все ранее существовавшие российские BI-системы были ориентированы на другую целевую аудиторию и создавались как нишевые игроки, а не как глобальное решение, идентичное по функциональности мировым лидерам. Фактически PIX BI начал активно заполнять практически пустую нишу», — отметил Вячеслав Мусолов, коммерческий директор PIX Robotics.

Продукт PIX BI предлагает два вида лицензирования пользователей: Base — для просмотра и анализа подготовленных дашбордов; Pro — для просмотра и создания собственных и общедоступных дашбордов.

Продукт PIX BI доступен в линейке Enterprise для компаний с оборотом выше 10 млрд руб. и SMB для среднего и малого бизнеса.

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PIX Robotics — российский разработчик решений для среднего и крупного бизнеса. В экосистему PIX входят продукты PIX RPA и PIX BI. Платформа PIX входит в реестр отечественного ПО, отвечает требованиям государственных регуляторов, полностью соответствует 152-ФЗ. PIX Robotics с 2019 г. является резидентом «Сколково».