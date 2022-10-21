Более 150 поставщиков стали пользователями сервисов Dialog.X5 за два года работы

X5 Group, розничная компания России, развивает взаимодействие с партнерами и поставщиками, помогая им ускорять свой бизнес за счет цифровых решений на основе big data. За два года работы цифровой мульти-инструментальной платформы Dialog пользователями сервиса стали более 150 поставщиков, а также десятки аналитических, рекламных, консалтинговых агентств. Об этом CNews сообщили представители X5 Group.

Dialog X5 – единое входное окно для поставщиков и партнеров компании, комплекс цифровых инструментов, включающих уже восемь продуктов, которые закрывают все основные потребности клиентов во взаимодействии с X5 Group: Partner (личный кабинет поставщика); Insights (аналитика для повышения продаж); Logistics (отчетность для оптимизации цепочек поставок); Targeting (оптимизация и анализ медийных кампаний в сфере FMCG); Test&Learn (дизайн и оценка эффекта тестов в магазинах); Tender (процедуры выбора поставщика); Invoice Discounting (ранняя оплата без посредников); Connect (мероприятия и публикации).

Функционал платформы Dialog постоянно совершенствуется – за последние годы существенно расширился ассортимент предлагаемых отчетов и модулей. Так, новый модуль «Эффективность запуска новинки» в составе продукта Insights помогает поставщикам отслеживать бенчмарки по новым продуктам и ориентироваться на покупательское поведение при запуске нового ассортимента. Отчеты «Дерево принятия решений», «Профиль покупателя», «Анализ корзин» позволяют поставщикам и рекламным агентствам выстраивать эффективную стратегию продвижения продуктов как в оффлайн каналах, так и онлайн. На начало 2023 г. запланированы выпуск модуля «Промо», а также возможность анализировать аудиторию в разрезе различных социо-демографических сегментов.

С помощью нового инструмента Test&Learn можно оценить эффект любых пилотов, проводимых поставщиком в оффлайн-ритейле: по размещению РОSM, изменению выкладки, оборудования, ассортимента, ценообразования, активности мерчендайзеров и промоутеров. Для оценки изменения потребления товаров и категории сравниваются основные покупательские метрики в контрольной и тестовой группах магазинов во время пилота и к препериоду. Команда Test&Learn может оценить пилот постфактум или помочь с подбором тестовых и контрольных магазинов до проведения пилота.

Активно развивается функционал, а также интерфейс продукта Logistics. Отчеты по ассортиментным и логистическим матрицам, остаткам на распределительных центрах и в магазинах, а также продажам и доступности товаров позволяют поставщикам точечно определить системные сбои в поставках товаров до конкретных распределительных центров и торговых точек. К примеру, с помощью данного сервиса подключенные к нему поставщики смогли снизить списания своих продуктов по сроку годности в среднем на 10%.

Большое внимание уделяется повышению доступности сервисов. К примеру, в рамках продукта Insights появился новый функционал Dashboard, который доступен бесплатно для всех поставщиков, работающих с Х5 Group. Другой бесплатный функционал – возможность отслеживания оценок и отзывов по своим товарам – появился в составе портала Partner. Предоставление доступа к бесплатным аналитическим сервисам – это одна из составляющих стратегии взаимодействия между поставщиком и торговыми сетями X5 Group на базе прозрачности и открытости. Для поставщиков, которые только начинают свое знакомство с сервисами глубокой аналитики данных, Dialog предлагает доступный сервис категорийной аналитики Digest, а также бесплатный триал-доступ к полному функционалу продукта Insights для полноценного ознакомления со всеми возможностями категорийной аналитики от X5 Group.

«Dialog.X5 – единой цифровой платформе для поставщиков и партнеров – уже два года. Главное преимущество сервиса – это удобный интерфейс, онлайн-доступ и детальная аналитика по конкурентам. Это доступная система с возможностями глубокой аналитики, которая ускоряет бизнес уже сотен наших клиентов. И мы продолжаем развиваться: сегодня основная задача для нас – обеспечение клиентов актуальной аналитикой об изменении покупательского поведения. Мы видим результат трансформации нашей работы с поставщиками в части работы с данными и обмена информацией. В условиях быстрых изменений открытость между партнерами позволяет вывести бизнес на новый уровень эффективности», – сказал Дмитрий Прусов, директор департамента монетизации данных X5 Group.

Платформа Dialog.X5 является собственной разработкой Х5 Технологии и строится на единой системе аутентификации, архитектуре данных и интеграционной модели. Каждое из приложений сервиса отвечает требованиям информационной безопасности. Базовые инструменты сервиса являются бесплатными. Все переходы между продуктами внутри единой платформы Dialog можно осуществлять бесшовно, без ввода логина и пароля.

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X5 Retail Group N.V. – российская продуктовая розничная компания. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток» и жесткими дискаунтерами под брендом «Чижик». Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post и «Много лосося». На 30 сентября 2022 г. под управлением Компании находилось 20 227 магазинов. Под управлением компании также находится 52 распределительных центра и 4 247 собственных грузовых автомобилей на территории России. На сегодняшний день в компании работают более 325 тыс. сотрудников.