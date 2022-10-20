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VideoMost и «Ростелеком» обеспечивают корпоративную мобильность для российских предприятий

Компании «Ростелеком» и SPIRIT заявляют о продлении соглашения о партнерстве, в рамках которого «Ростелеком» продолжит предоставлять своим абонентам услугу «Веб-видеоконференция» под собственным брендом на базе VideoMost – ПО для видеоконференций и совместной работы от SPIRIT. Об этом CNews сообщили представители SPIRIT.

Уже в течение девяти лет корпоративные и государственные клиенты «Ростелеком» –корпорации, средний бизнес, региональные власти и др. – используют в ежедневной работе проверенный, безопасный и качественный облачный сервис видеоконференций VideoMost.

С 2013 г. «Ростелеком» и SPIRIT предлагают бизнесу и государственным заказчикам SaaS ВКС VideoMost для импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета под брендом «Ростелеком».

VideoMost – это 100% российский продукт, который входит в реестр ПО Минцифры, работает на Linux, не зависит от экосистемы Microsoft, защищен от санкций и блокировок.

«Ростелеком» предоставляет услугу на базе VideoMost через собственные серверные и канальные ресурсы по всей России и обеспечивает безопасную среду бизнес-коммуникаций, а также обеспечивает техническую поддержку сервиса.

Благодаря возможностям VideoMost и привычному пользовательскому интерфейсу, услуга «Веб-видеоконференция» это быстрый и эффективный способ заменить популярные Teams, Zoom, Webex. Использовать услугу можно с ПК (Windows, Mac) в браузере или десктоп-приложении, а так же через приложение с мобильных устройств (iOS, Android). Абонентам «Ростелеком» доступен функционал видеоконференций, инструменты для совместной работы (показ экрана, доска для рисования, голосования и опросы, мессенджер, запись, трансляции и др.), администрирование и модерация ВКС. Хранение материалов конференции, видеозаписей и других данных осуществляется в облачном ЦХОД «Ростелеком» с соблюдением требований политики безопасности.

«Новое соглашение это продолжение успешного сотрудничества “Ростелеком” и SPIRIT, которое не прерывалось на протяжении многих лет. Инфраструктура Ростелеком и софт VideoMost это обеспечение доступа к облачной ВКС бизнес-уровня для абонентов в любом регионе, а также увеличение мощностей устаревшей системы коммуникаций или ее замена», – сказала Надежда Алябьева, директор по маркетингу SPIRIT.

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Российские коммуникационные программные продукты SPIRIT используются операторами связи, производителями оборудования, разработчиками программного обеспечения и обслуживает свыше 1 млрд пользователей более чем в 100 странах мира. VideoMost – программный ВКС сервер российской компании SPIRIT для проведения видеоконференций и ведения коммуникации в мессенджере на ПК, Mac, планшетах, смартфонах и аппаратных ВКС терминалах Polycom, Cisco, Avaya, Huawei и др для корпоративных клиентов. Клиенты продукта SPIRIT VideoMost для видеоконференций в России и СНГ – тысячи государственных и частных организаций, включая банки, промышленность и предприятия. Более подробную информацию о продукте можно найти

ПАО «Ростелеком» — российский интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

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