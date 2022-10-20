Utrace адаптировала систему маркировки Utrace Hub для работы на международном рынке

Utrace, российский разработчик решений для сериализации товаров, модернизировала Track&Trace-решение Utrace Hub. В системе появилась функциональность, которая позволяет в сжатые сроки масштабировать продукт для работы в новых регионах и интегрировать его с национальными системами маркировки. Решение уже адаптировано для рынков Казахстана и Узбекистана.

Utrace Hub – это облачное решение уровня L4 для комплексного управления маркировкой, которое помогает компаниям соблюдать требования законодательства в области обеспечения прослеживаемости продукции и цепочек поставок. Оно автоматически передает данные о товарах в государственные системы маркировки – например, в России это ФГИС МДЛП для лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, а также с ГИС МТ для остальных категорий товаров. Пропускная способность Utrace Hub – до 20,5 млрд кодов в год.

В Utrace разработали коннекторы для интеграции Utrace Hub с различными национальными системами маркировки: например, с ИС МПТ для Казахстана и ASL Belgisi для Узбекистана. Они позволяют выстраивать процесс и логику передачи данных в соответствии с требованиями регулятора в конкретном регионе. Так, для вывода продукции на рынки России необходимо передавать в государственную систему данные о более чем 40 операциях, связанных с маркировкой продукции. В Казахстане и Узбекистане таких операций значительно меньше. Отличаются также некоторые шаги, обязательность тех или иных атрибутов. Коннекторы в Utrace Hub позволяют учитывать подобные различия, чтобы точно и в срок передавать необходимые данные в национальные системы маркировки. Коннекторы взаимозаменяемы, при этом их установка не требует дополнительной разработки со стороны заказчика.

Еще одно нововведение – система маршрутизации country router, позволяющая Utrace Hub направлять отчетные документы в ГИС нужной страны. Роутер полезен для международных компаний с несколькими представительствами в разных странах. Country router позволяет автоматически обрабатывать файлы от производственных площадок, определять, к рынку какой страны относится номенклатурный номер товара (GTIN), и передавать данные в правильном формате в нужную государственную систему маркировки: например, в ИС МПТ, ASL Belgisi, ФГИС МДЛП и др. Country router может определить рынок в том числе и для файлов, не содержащих GTIN, а имеющих только SSCC коды паллет и коробов. Благодаря этому, вне зависимости от количества стран, которые требуется подключить заказчику, адаптировать форматы обмена на стороне производственных площадок не потребуется.

И коннекторы, и роутер представляют собой надстройки над системой Utrace Hub, которые можно развернуть в сжатые сроки без внесения изменений в базовые модули Track&Trace решения. Благодаря этому адаптация продукта к любому новому рынку занимает от 2-3 месяцев.

«При выводе Utrace Hub на рынок мы изначально ориентировались на построение модульной архитектуры, которая позволяет комбинировать компоненты системы друг с другом и предусматривает опциональность отправки в государственную систему тех или иных операций маркировки. Эта гибкость позволяет нам соответствовать самым строгим требованиям клиентов и регуляторов. Сегодня наши основные клиенты – это фармкомпании, которые ведут бизнес по всему миру. Их бизнес-процессы учитывают сериализацию и маркировку, поэтому выбор Track&Trace решения становится для них бизнес-критичным. Внедрение Utrace Hub гарантирует, что все отчеты будут успешно обработаны и приняты государственной информационной системой вне зависимости от региона присутствия компании или того, как много операций было проведено с товаром», – сказал Сергей Игнаткин, директор продуктов Utrace.