Разработчики ПО для бизнеса переходят на «Ред ОС»

Разработчики комплексных ИТ-решений для бизнеса ускоряют перевод и адаптацию своих продуктов для использования за пределами программной экосистемы Microsoft. Компании Comindware и «Ред софт» добились полной совместимости платформы для создания бизнес-приложений с операционной системой «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители Comindware.

Адаптация российского ПО для работы на Linux позволит минимизировать зависимость бизнеса от лицензионной политики иностранных разработчиков в России. Миграция отечественного ПО под Linux — это гарантия безопасности и стабильности работы программных решений в будущем, считают эксперты.

«Если мы решаем вопрос зависимости бизнеса от зарубежного ПО, то должны смотреть на проблему в целом, не упуская из внимания ключевые детали. Операционная система является важной частью в любом проекте цифровизации, поэтому Comindware инвестирует в переход на Linux, в частности, на «Ред ОС». Теперь российские заказчики получат не только качественный инструмент для автоматизации бизнес-процессов Comindware Business Application Platform, но и гарантию его работоспособности за пределами ОС от Microsoft. Для российских компаний — это нужный шаг на пути к стабилизации бизнеса в условиях экономических санкций», — сказал директор Comindware Виталий Шпак.

Comindware Business Application Platform стала одной из первых российских BPM-платформ с полноценной поддержкой ОС Linux. С помощью платформы можно быстро создавать бизнес-приложения и информационные системы для автоматизации продаж, закупок, документооборота, кадрового делопроизводства и других направлений деятельности организации. Большую часть методов платформенной разработки можно освоить за считанные дни, не владея навыками программирования. Это позволяет реализовывать уникальные проекты импортозамещения с фокусом на профильных специалистов и экспертов по ведению бизнеса.

«Ред ОС» — российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№ 4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 3751).

«Адаптация программного обеспечения под операционную систему «Ред ОС» — стратегическое решение, необходимое для реализации программы импортозамещения информационных технологий. Подтверждение совместимости платформы Comindware с «Ред ОС» — логичный шаг в этом направлении, теперь нашим пользователям доступен новый инструмент для автоматизации бизнес-процессов», — сказал заместитель генерального директора «Ред софт» Рустам Рустамов.

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«Ред софт» — российский разработчик и поставщик ИТ-решений и услуг; резидент «Сколково», член АРПП «Отечественный софт» и «Руссофт». Компания осуществляет комплексные проекты в области хранения и управления данными на основе собственного технологического стека. Это эффективная команда, имеющая более чем 15-летний опыт разработки в российском государственном секторе. «Ред софт» обладает собственной линейкой продуктов: «Ред ОС», СУБД «Ред база данных», «Ред платформа», «Ред виртуализация», «Редшлюз» и др. Продукты входят в Реестр отечественного ПО. Среди заказчиков госкорпорации и более 20 органов государственной власти, в том числе ФССП России, Генпрокуратура России, Минобороны России.

Comindware — российская компания с историей более 10 лет, присутствует на глобальном рынке, разработчик Comindware Business Application Platform, low-code платформы для быстрого построения цифровой организации, управления бизнес-процессами, автоматизации и контроля работы. С 2018 до 2021 гг. компания занимает первую строчку в рейтинге крупнейших разработчиков BPMS от CNews Analytics.