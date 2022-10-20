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Голосовой помощник ЕДЦ обработал более 2,5 млн звонков

За два года голосовой помощник горячей линии единого диспетчерского центра обработал более 2,5 млн звонков от москвичей. Робот оповещает горожан о начале отопительного сезона, оформляет заявки по вопросам содержания жилых домов, а также на вызов мастера, если житель сообщил о неполадках в квартире. Всего с начала 2022 г. голосовой ассистент сформировал почти 500 тыс. заявок. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

Чаще всего жители обращаются на линию ЕДЦ по вопросам отопления и уборки, освещения в подъезде, ремонта лифтов, сантехники в квартирах.

«Голосовой помощник – не замена оператора кол-центра, а инструмент, позволяющий специалистам еще быстрее и эффективнее работать с вопросами горожан. В этом году число заявлений, зарегистрированных роботом без привлечения оператора, увеличилось на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня робот принимает треть от всех поступающих на него звонков. Благодаря непрерывному самообучению и добавлению новых тематик, голосовой ассистент помогает специалистам еще точнее работать с обращениями, и оперативно решать бытовые вопросы москвичей», — сказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

В 2022 г. голосовому ассистенту ЕДЦ стали доступны 32 новые темы. Например, теперь робот умеет составлять заявки, если обращаются в случае засора раковины или унитаза, нарушений в работе мусоропровода, неисправности лифта или входной двери подъезда, и даже если требуется отремонтировать дверцу электрощитка. База знаний робота постоянно пополняется.

Чтобы обратиться на горячую линию ЕДЦ и сообщить о какой-либо неисправности, достаточно набрать номер телефона: +7 495 539-53-53. Человеку ответит свободный оператор или голосовой помощник. Во втором случае жителю нужно будет назвать адрес своего дома и передать суть вопроса: робот быстро распознает тему обращения и автоматически сформирует заявку для передачи ее в профильную службу города.

Цифровая база знаний голосового помощника содержит более 100 различных тематик. Например, житель может сообщить об отсутствии горячей или холодной воды, слабом напоре в системе водоснабжения. Робот придет на помощь, если появились неполадки в работе сантехники или перебои в электричестве. Во всех этих случаях голосовой помощник составит заявку на вызов мастера, после чего она сразу же отправится в управляющую компанию или в профильные службы города. Жители могут обратиться на линию ЕДЦ даже если нужно починить домофон или мусоропровод, отремонтировать ступени крыльца или входную дверь и даже выполнить мелкий ремонт в подъезде. Также принимаются сообщения о несанкционированных объявлениях, рисунках или надписях на стенах дома или лифта.

По статистике, более 80% заявок, поступающих в единый диспетчерский центр, отрабатываются в день обращения. Для каждого типа заявок также установлены сроки их выполнения. Например, чтобы починить неисправное освещение в подъезде, выделяется 12 часов, а чтобы освободить человека, который застрял в лифте, дается 30 минут с момента поступления заявки.

Единый диспетчерский центр работает круглосуточно. Оставить заявку в ЕДЦ можно также с помощью сервиса по вызову мастера на портале mos.ru и в приложении «Электронный дом». Воспользоваться сервисом могут владельцы полной учетной записи.

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