Дмитрий Чернышенко: Курганская область, Санкт-Петербург и Сахалинская область возглавили рейтинг регионов по внедрению ПОС

Курганская область, Санкт-Петербург и Сахалинская область возглавили рейтинг регионов по внедрению платформы обратной связи (ПОС). Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Президент России Владимир Путин на встрече с избранными в сентябре главами регионов еще раз напомнил о важности постоянно получать обратную связь от граждан и учитывать их реакцию в работе на местах.

Платформа обратной связи является ключевой темой регулярных совещаний вице-премьера Дмитрия Чернышенко с руководителями цифровой трансформации страны.

«Благодаря платформе, к которой подключено уже более 121 тыс. органов власти и организаций, у субъектов есть широкие возможности ее сбора и обработки. Рейтинг показал нам, как они ими воспользовались. За девять месяцев этого года регионам от жителей поступило 1,95 млн сообщений, рассмотрено 1,91 млн из них. Остальные в работе. А всего с момента запуска платформы граждане в субъектах направили более 9,5 млн сообщений», – сказал Дмитрий Чернышенко.

В топ-10 рейтинга, составленного Минцифры России по итогам девяти месяцев 2022 г., также вошли Калужская область и Республика Адыгея (четвертое место), Мурманская область (пятое место), Белгородская область (шестое место), Московская область, Новгородская область и Магаданская область (седьмое место), Севастополь (восьмое место), Ненецкий автономный округ (девятое место), Курская область (10 место).

«Регулярно к платформе обратной связи подключаются все больше организаций. Это не только органы власти или администрации, но и социальные учреждения: школы, больницы, органы соцзащиты, детские сады, дома культуры и другие. Все это делается для качественного, оперативного информирования и ответов на запросы граждан», – отметил замглавы Минцифры России Олег Качанов.

Субъекты оценивались по 23 показателям, разделенным на два блока: работа с сообщениями и обращениями граждан и общественные голосования. Например, оценивалось количество обращений от граждан и доля предоставленных в срок ответов, количество подключенных к ПОС органов местного самоуправления, уровень удовлетворенности граждан ответами и т.д. Также оценивалось количество общественных голосований и публичных слушаний, проведенных на платформе, число реализованных проектов, голосование за которые проходило в ПОС, и другие показатели.

Воспользоваться платформой обратной связи можно на портале «Госуслуг», в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе» и через виджеты ПОС на сайтах органов госвласти и организаций.