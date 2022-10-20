Без комиссии и со скидкой: на mos.ru стала доступна оплата виртуальной картой «Мир»

У пользователей mos.ru появилась возможность оформить виртуальную дебетовую карту национальной платежной системы «Мир». Ее выпускают бесплатно, в среднем это занимает меньше минуты. После оформления карту можно сразу использовать для оплаты городских услуг наравне с альтернативными платежными инструментами, представленными в сервисе «Мои платежи». Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Виртуальная карта — цифровой аналог обычной дебетовой карты. Ее основное отличие в том, что она не выпускается на пластиковом носителе. Зарегистрированные пользователи портала mos.ru имеют возможность быстро и удобно оформить виртуальную карту “Мир” сроком на три года, проверить и пополнить ее баланс, а также оплатить с ее помощью счета онлайн. Виртуальная карта “Мир”, как и ее пластиковый аналог, позволяет пользователям оплачивать большое количество популярных услуг без комиссии, а также пополнять лицевой счет “Москвенок” со скидкой», — сказал Владимир Новиков, директор департамента сопровождения общегородских платежных систем в Департаменте информационных технологий.

Одно из главных преимуществ виртуальной карты в том, что ее физически невозможно потерять, все реквизиты передаются пользователю карты при помощи СМС-уведомлений.

Для получения виртуальной карты необходимо быть авторизованным пользователем mos.ru со стандартной или полной учетной записью. Процесс оформления доступен на вкладках «Счета к оплате» и «Способы оплаты» сервиса «Мои платежи», при помощи баннера «Виртуальная карта “Мир”».

При переходе по баннеру отобразится кнопка «Оформить карту». Нажав на нее, пользователь перейдет в форму подачи онлайн-заявления на выпуск виртуальной карты. Оформление очень простое: все поля заявления будут автоматически заполнены данными из личного кабинета пользователя. Понадобится лишь внимательно все проверить. Если какие-то важные сведения отсутствуют, система попросит добавить их в личный кабинет.

Оформить виртуальную карту могут только совершеннолетние пользователи портала. Необходимо также подтвердить номер мобильного телефона, указав проверочный код. После выпуска виртуальной карты она будет автоматически добавлена в перечень доступных способов оплаты, представленных на вкладке «Способы оплаты», а пользователь получит СМС-сообщение со всеми реквизитами карты.

Пополнить баланс виртуальной карты можно переводом с любой другой дебетовой банковской карты. Также действует моментальный перевод с карты любого банка с помощью системы быстрых платежей через приложение банка-эмитента карты-отправителя.

Сервис «Мои платежи» позволяет пополнить баланс виртуальной карты как из вкладки «Способы оплаты», так и в процессе оплаты счета при выборе в качестве платежного инструмента виртуальной карты «Мир». Также пользователям сервиса доступна информация о балансе и просмотр истории платежей. Остаток средств на виртуальной карте можно в любой момент узнать на вкладке «Способы оплаты» среди прочих сведений о виртуальной карте «Мир» или направив на короткий номер 2121 соответствующий запрос с мобильного телефона, указанного при оформлении карты.

Оплата счетов и просмотр истории платежей по виртуальной карте выполняются точно так же, как и при оплате обычными банковскими картами. Сейчас на mos.ru, в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва» держатели карт платежной системы «Мир» могут без комиссии оплатить услуги детских садов и школ, кружки и спортивные секции, счета за коммунальные услуги, а при пополнении лицевого счета «Москвенок» предоставляется трехпроцентная скидка.

***

Сервис «Мои платежи» на портале mos.ru и в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва» — один из самых востребованных способов оплаты электронных счетов. С его помощью можно оплатить более девяти тысяч городских, федеральных и коммерческих услуг.