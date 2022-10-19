Команда по планированию цепочек поставок «Корус консалтинг» запускает собственный бренд

Департамент Supply Chain Planning (планирование цепочек поставок) ГК «Корус консалтинг» выделяется в дочернюю структуру и начинает работу под брендом LAMACON.

Новое имя отражает специализацию команды на логистическом консалтинге и математическом моделировании цепей поставок, а также позволит выстроить более четкое позиционирование на рынке.

LAMACON (Logistics and Mathematics Consulting) – новая дочерняя компания группы «Корус консалтинг», созданная на базе департамента по планированию и моделированию цепей поставок. Направление сформировалось в 2017 г. с приходом в «Корус консалтинг» команды специалистов во главе с Дмитрием Красиловым. Практика стартовала с проектов в ритейле, планомерно расширяясь в смежные отрасли – сегодня в портфолио есть успешные кейсы в пищевых производствах и крупных холдингах АПК.

За пять лет департамент стал значимым участником российского рынка услуг цифровизации логистики: больше половины представителей топ-10 российских ритейлеров – клиенты практики. Всего на счету команды порядка 30 проектов. Среди ключевых клиентов – «О`кей», «Магнит», «Пятёрочка», «Черкизово», Mars, Bonduelle, Danone, «Яндекс маркет» и другие.

Одним из значительных достижений команды за это время стала образовательная программа по моделированию цепочек поставок, организованная совместно с корпоративным университетом розничной сети «Магнит». Инициатива позволила рынку восполнить нехватку высококвалифицированных кадров в области оптимизации логистики и дала студентам возможность расширить знания и получить опыт, необходимый для старта карьеры.

«”Корус консалтинг” сегодня – это акселератор для развития идей, ИТ-продуктов и бизнесов. Используя ресурсы, которые дает компания, – выстроенные процессы, методологию консалтинга, мощную клиентскую базу – яркие лидеры могут собрать вокруг себя сильную команду, быстро выйти на рынок и активно расти. Практика оптимизации цепей поставок за 5 лет стала значимым игроком в своей нише. Теперь, когда есть прочная технологическая и экспертная база, команда готова к масштабированию и формированию собственной операционной модели, а создание отдельной структуры позволит сделать это в ускоренном темпе», – сказал Александр Семёнов, генеральный директор ГК «Корус консалтинг».

«Команда LAMACON достигла нужного уровня зрелости и стабильности для того, чтобы самостоятельно продолжить работу по развитию экспертизы, взаимоотношений с клиентами и инвесторами. Собственный бренд повысит нашу узнаваемость, поможет заострить позиционирование и ярче транслировать экспертизу. Мы планируем сфокусироваться на стратегическом и тактическом консалтинге, а также расширить линейку продуктов, которые помогут нашим клиентам достигать измеримых результатов. На сегодняшний день потенциал сокращения затрат на логистику в некоторых российских компаниях может достигать 25%», – отметил Дмитрий Красилов, генеральный директор LAMACON.