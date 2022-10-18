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Selectel и ITSumma запускают «Платформу обработки данных»

Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктуры, объявил о запуске «Платформы обработки данных», которая работает на его мощностях и предназначена для обработки больших объемов данных. Платформа построена на базе продукта ITS Data Processing Platform (ITS DPP) от компании ITSumma, партнёра Selectel, и использует в работе набор современных открытых (open source) решений для обработки, хранения и анализа данных (Apache Hadoop, Spark, Airflow, Superset, Kafka, а также Greenplum и ClickHouse).

Платформа обработки данных позволит клиентам Selectel перейти на инфраструктуру провайдера и сфокусироваться на решении аналитических задач, больше не задумываясь о производительности и поддержке собственного ИТ-оборудования. Решение обеспечивает возможность сбора данных из различных источников, обработки потоков данных для дальнейшего анализа, а также хранения структурированной и неструктурированной информации на базе озера данных или корпоративного хранилища данных. Оно может быть задействовано как для создания платформы данных с нуля, так и для миграции клиентских данных на вычислительные мощности Selectel.

Платформу легко развернуть на выделенных серверах фиксированных или произвольных конфигураций. Доступ к ней предоставляется по подписке. Кроме того, в рамках пакета услуг Selectel занимается обслуживанием и поддержкой платформы на инфраструктурном уровне, а ITSumma обеспечивает DataOps- и/или MLOps-сопровождение.

«При запуске нового решения мы ориентировались на рост заинтересованности компаний в анализе и обработке данных, а также учитывали дефицит квалифицированных специалистов в области data engineering на рынке труда, — сказал Александр Тугов, директор по развитию услуг Selectel. — Новый продукт позволит нашим клиентам извлекать пользу из своих данных и не тратить ресурсы на настройку инфраструктуры или поиск дополнительных кадров для администрирования собственной платформы. Всеми вопросами по мониторингу, обслуживанию и поддержке займутся эксперты Selectel и ITSumma».

«Мы фиксируем рост потребности в отечественных решениях для обработки и анализа данных на фоне ухода с российского рынка зарубежных поставщиков. ITS DPP способна в значительной степени импортозаместить зарубежные продукты. А объединив усилия с Selectel, мы можем предложить российскому бизнесу продукт по-настоящему уникальный, ведь он не только снимает с предприятий необходимость покупать и содержать собственный серверный парк для инфраструктуры обработки данных, но и даёт гарантию доступности сервиса в 99,9% согласно SLA. Всё это в конечном итоге приводит к тому, что в текущих условиях бизнес может полностью сосредоточиться на продукте и его развитии, не затрачивая временные и прочие ресурсы на рутинные задачи, связанные с созданием и поддержкой собственной дата-инфраструктуры», — отметил Антон Баранов, директор по развитию бизнеса ITSumma.

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