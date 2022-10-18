Brixo цифровизирует свои бизнес-процессы на базе облака M1Cloud

Сервисное агентство Brixo, которое представляет бренды автомобильных автозапчастей в России, разместило свои корпоративные системы в облаке M1Cloud компании Stack Group. Технические специалисты Stack Group мигрировали почтовые серверы и серверы удаленных рабочих столов (VDI) с платформ зарубежных гиперскелеров и обеспечили необходимую настройку виртуализированных машин, что позволило сохранить устойчивость и непрерывность операционных процессов. Об этом CNews сообщили представители Stack Group.

«Одним из преимуществ компании Brixo является точность и скорость реализации заказов на поставку автозапчастей, прежде всего, благодаря автоматизации операционных процессов, которые позволяют минимизировать количество ошибок и сбоев в работе. Компания Brixo может отметить максимально клиенториентированный и качественный подход к сервисам M1Cloud, а также гибкость в решении нестандартных задач и помощь в поиске решений. Нам требовалась чрезвычайно срочная миграция корпоративной инфраструктуры, которую мы осуществили с участием специалистов M1Cloud. Мы ценим в нашем партнере высокую квалификацию технической поддержки и возможность решать масштабные задачи в кратчайшие сроки», - сказал Александр Козаржевский, директор Департамента ИТ компании Brixo.

«Stack Group как профессиональный сервис-провайдер ориентируется на решение конкретных бизнес-задач заказчиков, предлагая максимально эффективные и высоконадежные ИТ-сервисы. В 2022 г. одним из наиболее популярных запросов является миграция информационных систем не только от гиперскеллеров, но с физической инфраструктуры в облачную. Stack Group предлагает заказчикам наиболее эффективные варианты миграции и разные варианты конфигурации облачных ресурсов для цифровизации бизнес-процессов. Такие компании, как Brixo, являются стратегически значимыми для технологических отраслей, обеспечивая непрерывность поставок технической продукции. Цифровизируя логистические цепочки, компания Brixo позволяет оптимизировать поставки и расходы, что, в конечном итоге, делает доступнее запчасти для конечных пользователей», - отметил Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса Stack Group.

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Компания Brixo предлагает готовые решения для бизнеса, занимающегося обслуживанием и эксплуатацией транспортных средств, оказывает гарантийную поддержку.

Stack Group предлагает персональный подход к предоставлению высоконадежной ИТ-инфраструктуры – M1Cloud. M1Cloud управляет облачной ИТ-инфраструктурой в дата-центрах, входящих в топ-10 ЦОД России (Cnews). Stack Group ежегодно наращивает инфраструктуру в облаке M1Cloud: емкость систем хранения данных каждый год увеличивается в среднем на 40-50%, а вычислительных систем – на 30-40%. Рост клиентской базы в 2021 г. составил 58%.