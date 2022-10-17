В два раза выросло число пассажиров, оплачивающих проезд в мобильном приложении «Ярославская область транспорт»

Ежемесячно в два раза увеличивается количество пассажиров, которые оплачивают проезд в мобильном приложении «Ярославская область транспорт». Технология «умной» оплаты разработана компанией «Датапакс» и запущена в автобусах Ярославской области в июле. Всего с момента запуска порядка 5000 поездок оплачены в мобильном приложении на пилотном маршруте №176. Об этом CNews сообщили представители «Датапакс».

В автобусах установлены специальные датчики, которые идентифицируют смартфон пассажира при открытии мобильного приложения «Ярославская область транспорт» и отправляют на него уведомление для подтверждения оплаты проезда. При этом в смартфоне обязательно должны быть активны геолокация и Bluetooth. Оплатить проезд можно также путем сканирования специального QR-кода в салоне автобуса.

«Доля мобильной оплаты проезда увеличивается каждый месяц и на данный момент составляет порядка 3% от общего количества оплаченных поездок, включая наличную оплату. Это довольно неплохой показатель с учетом такого короткого срока. Мы работаем над тем, чтобы в ближайшее время удобный инновационный сервис стал доступен пассажирам на всем городском общественном транспорте», – отметила Татьяна Черемных, директор департамента транспорта Ярославской области.

«Новая технология “умной” оплаты проезда набирает популярность у пользователей мобильного приложения “Ярославская область транспорт”. Пассажиру не нужно задерживаться у валидатора при входе в автобус, чтобы оплатить проезд. Он может спокойно занять место и только после этого без спешки открыть мобильное приложение и подтвердить оплату одним кликом», – сказал Максим Исаев, заместитель генерального директора «Датапакс».

Мобильное приложение «Ярославская область транспорт» предоставляет пользователю данные о расписании междугородних и пригородных автобусных маршрутов, информацию о местоположении и движении транспортных средств на карте области, прогноз прибытия транспорта на нужную остановку. Приложение запущено в апреле и доступно для скачивания в Google Play и App Store. С момента запуска его установили около 4000 человек.

На маршруте №176 реализуется комплекс информационных систем управления общественным транспортом, разработанный компанией «Датапакс». Проект запущен в июле 2022 г. в рамках первого этапа модернизации пассажирских перевозок в Ярославской области. В транспортных средствах установлены валидаторы для безналичной оплаты проезда, камеры видеонаблюдения, аппаратура спутниковой навигации, медиапанели, датчики подсчета пассажиропотока, система климат-контроля.

Пилотный маршрут обслуживают семь новых автобусов, оформленных в едином стиле и приспособленных для перевозки маломобильных пассажиров. Ежедневно выполняется 108 рейсов, фактическое выполнение транспортной работы составляет 99%.

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ООО «Датапакс» – российский разработчик и оператор информационно-технологических решений для пассажирского транспорта. Ключевым продуктом является цифровая платформа пассажирских перевозок– комплексный инструмент MaaS, включающий сервисы для органов власти, организаторов перевозок, перевозчиков и пассажиров.