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Программное обеспечение для платформы РС-20 внесено в Единый реестр российского ПО

Включение разработки Группы «Россети» в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России создает продукту преференции при участии в государственных и муниципальных закупках, а также освобождает от уплаты НДС при реализации исключительных прав.

Кроме того, не внесенные в Реестр программные продукты рассматриваются, как иностранные, и их запрещено закупать и использовать.

Эксперты Минцифры России по итогам всесторонней проверки программного обеспечения платформы РС-20 подтвердили, что для всех его компонентов отсутствуют ограничения по распространению и использованию на территории страны, сумма лицензионных платежей в пользу иностранных поставщиков не превышает 30% выручки, а процесс разработки, сопровождения и поддержания жизненного цикла ПО соответствуют требованиям ведомства. Демонстрация платформы проведена на базе отечественной операционной системы Astra Linux Special Edition и программного комплекса «Средства виртуалиации «Брест».

Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных создан для расширения использования отечественного ПО, подтверждения его происхождения и реализации мер государственной поддержки разработчиков.

РС-20 – это автоматизированная система технологического управления, позволяющая «встраивать» новое программное обеспечение в процессы без потери функциональности. Платформа реализована на базе российских программных комплексов дочерней компанией Группы – «Россети АСТУ». В июне 2022 г. проект был представлен председателю Правительства России Михаилу Мишустину и получил положительную оценку. К настоящему времени достигнута договоренность об интеграции ИТ-решения в электроэнергетику Белоруссии.

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