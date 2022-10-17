Правительство Удмуртии внедряет интеллектуальные сервисы Directum для обработки входящей корреспонденции

Цифровизация внутренних процессов в Удмуртской Республике началась более 10 лет назад. В основу инфраструктуры заложен пул решений Directum: информационные системы используются для электронного документооборота государственных органов, оказания государственных и муниципальных услуг и пр.

Правительство УР совместно с Министерством информатизации и связи УР продолжает развивать возможности информационных систем. В 2022 г. стартовал проект внедрения интеллектуальных сервисов Directum Ario для обработки входящей корреспонденции. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Предпосылки внедрения интеллектуальных сервисов

В АГиП УР ежегодно поступает около 46 тыс. писем. На ручную обработку одного входящего документа делопроизводитель затрачивает в среднем 20 минут: 14 минут уходит на сортировку почты, проверку дублей, вычитку и заполнение регистрационно-контрольной карточки (РКК); еще шесть минут занимают подготовка и согласование проекта резолюции.

Далее проект резолюции направляется на рассмотрение главе республики или председателю Правительства.

Цель и задачи проекта

Основная цель — сократить трудозатраты делопроизводителей на обработку входящей корреспонденции с 20 до пяти минут, что позволит сконцентрироваться на других задачах.

Цель достигается за счет подключения интеллектуальных инструментов Directum Ario к нескольким этапам процесса: проверке входящих писем на дубли; заполнению реквизитов и регистрация РКК; формированию шаблона текста проекта резолюции на основе исторических данных и заполненных реквизитов РКК; определению ответственного исполнителя.

В результате удалось оптимизировать регламент обработки входящего письма и сократить время обработки входящих документов.

Как выглядит процесс с подключением Directum Ario

Механизмы искусственного интеллекта могут участвовать сразу в нескольких этапах обработки корреспонденции: заполнять реквизиты РКК входящих писем; заполнять шаблон проекта поручения; определять исполнителя по входящему письму; проверять на дубли входящие письма.

После обработки документа с использованием механизмов искусственного интеллекта делопроизводителю остается только верифицировать заполненную РКК и отправить на рассмотрение руководителю. Шаблон текст проекта поручения при этом сформируется автоматически.

Показатели эффективности

80% — корректность автоматического заполнения реквизитов РКК входящих писем, поступающих по электронной почте и в бумажном виде;

91% — корректность автоматического заполнения шаблона текста содержания проекта поручения;

67% — корректность автоматического определения исполнителя при формировании проекта резолюции.

В Правительстве УР планируют масштабировать опыт интеллектуальной обработки на другие органы исполнительной власти республики и подведомственные организации.

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