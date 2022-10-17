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ПНППК внедрила систему управления проектами на базе платформы Advanta

Пермская научно-производственная приборостроительная компания (ПНППК) внедрила комплексную систему управления проектами на базе платформы Advanta.

ПНППК объединяет три научных института, восемь заводов, 14 образовательных учреждений. В штате компании свыше 3 тыс. сотрудников, из них более 800 подключены к информационной системе управления проектами (ИСУП). В данный момент в работе ПНППК находится свыше сотни проектов, 20 из них — в стадии идеи.

В первую очередь компания специализируется на НИОКР и ИТ-проектах. Их отличает большой жизненный цикл, реализация длится от 3 до 5 лет, объем инвестиций составляет от 5 до 150 млн руб. Большинство проектов выполняются в рамках госзаказа. В реализации участвуют сотрудники разных подразделений.

Автоматизация процессов управления в компании началась еще в 2012 г. Изначально ставка делалась на внедрение информационных систем в отдельные подразделения. C ростом числа задач и степени вовлеченности сотрудников потребовалось единое технологичное решение, которое позволило объединить все подразделения в одну систему и выстроить внутри нее коммуникации, а также повысить прозрачность производственных процессов.

ПНППК остановила свой выбор на ИТ-решении Advanta. При реализации системы был создан реестр проектов, определены контрольные точки, появились архив и база знаний по проектам. По всем текущим проектам проведена ревизия, они были внесены в систему и структурированы, появилась наглядная система отчетности. Также Advanta была интегрирована с ранее внедренными в компании системами SAP, PDM, LanDocs. Благодаря этим мерам сотрудники в сжатые сроки были включены в единое информационное поле.

С внедрением Advanta в ПНППК появилась возможность выстраивать процесс управления бюджетом проектов и вести сбор фактических затрат. Благодаря упростившимся коммуникациям увеличилась скорость принятия решений по проектам, число совещаний сократилось в три раза, снизилось время на подготовку отчетности с 1 недели до 2-3 часов.

За счет создания реестра проектов данные стали более прозрачными и доступными.

В перспективе в ПНППК планируют расширить систему Advanta, превратить ее в единое информационное пространство для работы с проектами, где управление ведется по всему жизненному циклу. Эта мера призвана обеспечить связку стратегии с проектами, чтобы можно было сразу видеть, какую роль каждый из них играет в достижении целей компании.

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