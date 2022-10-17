CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация
|

Ctrl2GO примет участие в CNews Forum 2022

Группа компаний Ctrl2GO, российский разработчик индустриальных цифровых решений, примет участие в 15-м ежегодном мероприятии «CNews FORUM 2022: Информационные технологии завтра», которое пройдет в Москве 1 ноября 2022 г.

В рамках сессии «ИТ в госсекторе» Денис Перегудов, заместитель генерального директора Ctrl2GO, выступит с докладом «Как повысить эффективность труда и промышленную безопасность на предприятиях госсектора с помощью цифровых решений». Доклад будет посвящен актуальным проблемам контроля рабочего персонала и современным подходам к обеспечению высокого уровня производительности труда и безопасности рабочих на производстве. Преимущества цифровых решений будут рассматриваться на примере разработанного специалистами Ctrl2GO Solutions (входит в группу компаний Ctrl2GO) цифрового комплекса SmartTeam, который позволяет выявить 100% простоев в работе, минимизировать аварийность и травматизм на предприятии. Отдельное внимание в выступлении будет уделено опыту внедрения цифровых инструментов мониторинга персонала в российских и зарубежных промышленных компаниях, подготовке, особенностям реализации и результатам таких проектов.

Также в рамках CNews Forum будет организована выставка — на стенде №19 недалеко от конференц-зала участники мероприятия смогут ознакомиться с носимыми устройствами, используемыми SmartTeam для сбора данных о местонахождении, активности и состоянии здоровья персонала — смарт-часами и умной футболкой.

**

Группа компаний Ctrl2GО – технологический партнер с фокусом на ИИ, предоставляет комплексные цифровые решения в области «Индустрии 4.0». В активе – собственные изобретения и прикладные программы, патенты в сфере цифровых решений для внедрения в машиностроении, транспорте и сельском хозяйстве, добывающей и металлургической промышленности, электроэнергетике. Является одним из ведущих поставщиков решений для анализа данных в России, входит в ТОП-50 крупнейших ИТ-компаний России по версии рейтинга CNews.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российская транспортная компания полностью отказалась от бумажных накладных

«Цифра» выходит на новый для себя промышленный рынок с ПО на замену софта SAP, General Electric, Aveva

Бракованы и дефектны. Почти половина микросхем, импортируемых из Китая в Россию непригодны для использования

Самараавтожгут внедрила технологии компьютерного зрения для слепых сотрудников

Market.CNews рассказал, как SLA может обанкротить провайдера

Илон Маск отказался бесплатно поставлять Украине спутниковый интернет

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Техника для кухни с голосовым управлением: выбор ZOOM

Как снять стресс: лучшие мобильные приложения для медитации

Обзор смартфона TECNO Pova Neo 2: бюджетник с ярким дизайном

Показать еще

Наука

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября