«Биржа грузоперевозок Ati.su» обновила сервис «Контрактное распределение грузов»

«Биржа грузоперевозок Ati.su» обновила сервис «Контрактное распределение», предназначенный для автоматизации процесса распределения грузов между перевозчиками. Усовершенствованы общие настройки контрактов, персонализированные параметры по каждому договору и введена гибкая кастомизация прайсов.

Изначально сервис «Контрактное распределение» был разработан по заказу одного из крупных клиентов «Площадок Ati.su». «Площадки» позволяют оптимизировать логистические операции и процесс распределения грузов наиболее подходящим способом. Обновленный сервис особенно удобен для крупных грузовладельцев с большим количеством контрагентов и договорных обязательств.

«Контрактное распределение» позволяет экономить время, автоматизируя работу с грузами. Достаточно один раз внести данные контракта в систему и новые грузы, добавляемые на Ati.su, подходящие под условия контрактов, будут автоматически распределяться между контрагентами. В специальной форме можно указать информацию о подрядчике, номер и период действия контракта, его условия. Также указываются направления, стоимость перевозки грузов по ним, валюта для расчетов.

Контракты интегрированы со справочником организаций (специальным безопасным хранилищем информации на Ati.su, куда можно один раз занести информацию, чтобы она автоматически подтягивалась в другие разделы после) и в маршруте. Помимо точек города, региона или страны, есть возможность добавить конкретный адрес организации. Это удобно, если в контракте на отгрузку зафиксирован определенный склад. В этом случае контрагенту будут предлагаться грузы, только если по условиям договора они отгружаются именно в этой точке маршрута.

Также в сервисе предусмотрена возможность указывать гарантированные объемы перевозки для каждого контрагента. К примеру, если грузоотправитель работает с тремя перевозчиками с разными объемами, то грузы между ними будут распределяться таким образом, чтобы договорные обязательства были выполнены по каждому подрядчику. И чем выше гарантированный объем перевозок (количество обещанных отгрузок), тем он будет приоритетнее для системы с точки зрения распределения. Кроме того, контрактное распределение имеет преимущество перед другими формами распределения грузов.

В момент загрузки на сайт новых заявок на доставку по указанным направлениям, они автоматически проверяются на соответствие параметрам действующих контрактов и поступают нужному исполнителю. Это позволяет минимизировать временные затраты на распределение грузов между действующими контрагентами и ускорить обработку заказов.

Помимо этого, у пользователей сервиса появилась возможность определять, каким образом будут распределяться грузы между контрагентами. Можно работать по определенному маршруту как с одним подрядчиком, так и с несколькими. В случае отказа от заявки первоначального исполнителя она предлагается последовательно тем, кто также соответствует условиям контракта. В настройках можно указать время действия предложения по контракту, а также задать дополнительные параметры, при которых груз не должен быть распределен по контракту, такие как необходимость срочной доставки, определенная формы оплаты. Кастомность позволяет гибко настраивать работу с контрактами под конкретные запросы заказчика.

В тарифной сетке грузовладелец теперь может детально задать переменные, чтобы в дальнейшем стоимость перевозки груза по контракту рассчитывалась автоматически, исходя из расстояния и грузоподъемности. Таким образом, ставка становится вариативной и зависит от различных параметров заказа.

«Мы постоянно улучшаем автоматизацию логистических операций для наших пользователей и очень внимательно относимся к обратной связи. Поэтому, параметры контрактов и различные сценарии распределения грузов по ним масштабировались и обновлялись с учетом запросов участников биржи. В дальнейшем планируем расширять и другие настройки. К примеру, сейчас ведется исследование матрицы долевого распределения грузов между несколькими перевозчиками. Сделаем ее максимально удобной для всех участников», – сказал Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок Ati.su».