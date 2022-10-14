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Жителям Подмосковья могут получить цифровую профессию со скидкой от государства

На Едином портале госуслуг продолжается набор на обучение в рамках проекта «Цифровые профессии». Новую специальность в сфере ИТ можно получить со скидкой 50%, 75; или 100%. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Сейчас существует масса возможностей, чтобы обучиться новой профессии. Один из способов – это участие в федеральном проекте “Цифровые профессии”. Жителям Московской области доступно более 130 курсов для обучения по таким направлениям, как программирование, дизайн, мобильная разработка, аналитика, искусственный интеллект», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Принять участие в проекте могут жители Подмосковья с 16 лет и до выхода на пенсию по старости. Нужно иметь высшее или среднее профессиональное образование либо быть студентом. При этом для получения скидки нужно относиться к одной из льготных категорий: инвалиды, безработные, родители детей до трех лет, студенты, бюджетники, люди с низким доходом. Размер скидки зависит от категории.

Чтобы оставить заявку, необходимо перейти на страницу проекта, выбрать программу и заполнить анкету. Проверка заявления займет до 20 рабочих дней. В случае положительного решения ответ поступит на электронную почту.

Обучение будет проходить онлайн. По итогам выдается диплом о профессиональной переподготовке.

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