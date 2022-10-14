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Войти в реестр туробъектов для налоговых льгот теперь можно на «Госуслугах»

Минцифры и Ростуризм по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко запустили на «Госуслугах» новый сервис для организаций и ИП в сфере туризма. Услуга позволит владельцам новых туробъектов попасть в реестр объектов туристской индустрии. После этого они смогут оформить нулевую ставку НДС. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Нулевая ставка действует пять лет с момента ввода этих объектов в эксплуатацию, в том числе после реконструкции. Объекты должны быть запущены после 1 января 2022 г. и относиться к видам, включенным в перечень Ростуризма.

Это могут быть: гостиницы; кемпинги; объекты санаторно-курортного лечения и отдыха; горнолыжные трассы и комплексы; аквапарки; многофункциональные комплексы с номерами для проживания; входящие в состав многофункциональных комплексов развлекательные центры, спортивно-оздоровительные комплексы, конгресс-центры, яхт-клубы; стационарные объекты для туристов на территории пляжей; рестораны и кафе на территории объектов из пунктов выше.

Как подать заявление

1. Авторизуйтесь на портале «Госуслуг», выберите услугу «Внесение сведений о туристском объекте в реестр объектов туристской индустрии».

2. Проверьте личные данные: паспорт, контактные данные, адрес проживания.

3. Внесите реквизиты и контактные данные вашей организации, данные ответственного сотрудника, сведения о туробъекте.

4. Приложите скан или фото документов, подтверждающих: ввод объекта в эксплуатацию (начиная с 1 января 2022 г.), право собственности или право пользования и другие необходимые документы.

5. Перед отправкой подпишите заявление усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Отправьте заявление.

В течение пяти рабочих дней заявитель получит в личном кабинете решение о включении туробъекта в реестр. После этого можно будет обращаться в налоговую.

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