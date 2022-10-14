СКДПУ НТ развернут в лаборатории компании iGrids

Компания «Айти бастион» развернула свое решение СКДПУ НТ на стендах испытательной лаборатории компании iGrids в Чебоксарах.

«iGrids Интеллектуальные сети» занимаются разработкой и интеграцией систем на предприятиях энергетики и промышленного сектора. В структуре компании действует своя лаборатория по тестированию ИТ и ИБ-продуктов. Об этом CNews сообщили представители «Айти бастион».

Специалисты «Айти бастион» развернули виртуальную машину в своем тестовом контуре. Теперь сотрудники лаборатории компании iGrids будут использовать комплекс СКДПУ НТ для проверки и демонстрации работы решения в системах управления (АСУ ТП), включая уже имеющиеся интеграции на «живой» инфраструктуре с реальными результатами.

В частности, уже удалось успешно реализовать интеграцию с продуктом «Лаборатории Касперского» KICS и протестировать работу комплекса решений в промышленной сети, защитив систему от потери контроля с помощью отказоустойчивого режима работы.

«Наш партнер, компания iGrids, организовала тестирование СКДПУ НТ в условиях, максимально приближенных к реальным. В лаборатории компании моделируются ситуации и отрабатываются кейсы, в которых можно наглядно продемонстрировать работу системы и ее взаимодействие с другими продуктами. В перспективе это даст нам готовые для внедрения модели инсталляций в реальные инфраструктуры наших заказчиков и быстрое пилотирование новых интеграций СКДПУ НТ с решениями наших партнеров в условиях максимально близких к полевым», - сказал технический директор «Айти бастион» Дмитрий Михеев.

«Мы впервые попробовали и протестировали продукты компании “Айти бастион”. Впечатления положительные, мы относительно легко интегрировали это решение в наш тестовый полигон и провели комплекс испытаний. Мы видим хороший потенциал применения продуктов “Айти бастион” в таких направлениях как Цифровая энергетика и современные промышленные системы», - отметил директор iGrids Максим Никандров.