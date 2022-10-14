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Цифровизация Внедрения
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QR-коды и постаматы: транспортная компания Delko оцифровала документацию для водителей

Транспортная компания Delko, оцифровала процесс движения документов, сопровождающих перевозку грузов. Перемещение накладных происходит с помощью QR-кодов и постаматов, без участия диспетчеров.

Компания развивает собственную цифровую платформу CARGO.RUN, запущенную год назад. IT-решение направлено на оптимизацию перевозки грузов и сокращение времени доставки товаров для клиентов.

Новый проект платформы связан с повышением прозрачности документооборота, в частности, перемещением бумаг, которые клиенты просят им вернуть. Теперь каждому документу в рамках рейса присваивается уникальный QR-код. Бумаги водитель передает не в руки диспетчеру, а по ходу движения оставляет в одном из постаматов.

Коды позволяют водителям «сдавать» документы через приложение, а менеджерам отлеживать их местонахождение. При этом сам водитель не тратит время на проверку документов и передачу документов в офисе. С учетом того, что партнеры у компании Delko есть во всех федеральных округах, масштабный проект позволяет существенно сократить время документооборота.

Компания Delko стала первой среди транспортных компаний в России, кто запустил такой формат работы с документами у водителей.

В целом компания развивает автоматизацию процессов работы водителей и отдела логистики с помощью цифровой платформы CARGO.RUN. Она объединила водителей-экспедиторов, менеджеров по продажам и операторов центра управления перевозками. Система информирует о задержке транспортного средства, вышедшего в рейс, отклонении от маршрута, перегрузе по оси, о неполадках в работе холодильно-отопительного оборудования, уровне топлива.

В мобильном приложении собрана информация о рейсе: геоточки, контактные лица, сопроводительные документы. С помощью программы водители вносят информацию о дополнительно выполненной работе и держат связь с другими сотрудниками, задействованными в перевозке груза.

Проект позволил повысить точность управления движением автомобилей, сократить время на погрузку и разгрузку автомобилей, уменьшить интервал между заявками.

«Транспортная компания Delko одна из первых начала разработку и внедрение IT-продуктов для цифровизации логистического рынка. Сегодня эти решения работают на повышение эффективности не только самой компании, но и наших клиентов, так как они тоже оптимизируют бизнес-процессы, снижают расходы и сокращают время доставки товара потребителям», – отметил директор по стратегии компании Delko Александр Цыпин.

В следующем году транспортная отрасль планирует начать переход на электронные транспортные накладные. Это позволит полностью оцифровать документацию для водителей.

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