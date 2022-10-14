OCS представляет комплексные e-commerce и закупочные решения от AGORA

OCS Distribution начинает продвижение решений AGORA, отечественного разработчика B2B и B2C продуктов для сферы e-commerce и закупок. На базе готовой платформы AGORA по модели SaaS или OnPremise партнеры OCS смогут создавать для заказчиков маркетплейсы и B2B порталы, электронные торговые площадки (ЭТП) и корпоративные интернет-магазины (КИМ), а также SRM (управление взаимодействием с поставщиками) и PIM (управление продуктовой информацией) системы.

Наличие у AGORA готовой платформы для реализации персонального адаптированного решения позволяет интеграторам запускать MVP цифрового продукта от 1 месяца. Low-code-разработка и модульная архитектура обеспечивают легкое масштабирование от MVP к полноценному высоконагруженному решению и комфортное внесение изменений и дополнительных опций на любой стадии создания проекта. Внедрение готового продукта занимает несколько недель. Интеграторам и их заказчикам предоставляется больше двух сотен готовых модулей в базовой конфигурации на выбор.

AGORA работает на российском ИТ-рынке с 2011 года. Команда разработчика насчитывает почти сто профессионалов, обеспечивает полный стек разработки, а также осуществляет комплексный сервис: помощь при проработке функциональных требований, внедрение, адаптацию и консалтинг, в том числе интеграционный, ускоренную техническую поддержку, включая возможность формирования собственной службы техподдержки для проекта заказчика.

Пул продуктов AGORA, которые OCS предлагает интеграторам, составляют.

B2B-портал – решение для создания дилерского цифрового портала на основе готовой платформы. Позволяет быстро перевести оптовых клиентов в онлайн, автоматизировать прием и обработку заказов, электронный документооборот, в том числе EDI. AGORA также предоставляет аналитику, быструю интеграцию с ERP, проводит обучение сотрудников.

Маркетплейс B2B и B2C– готовое решение, развертывание которого занимает две недели. Позволяет комбинировать бизнес-модели торговых площадок без доработок и масштабировать цифровой проект вслед за ростом бизнеса.

Электронная торговая площадка (ЭТП) и SRM – решение для автоматизации взаимодействия с поставщиками полного цикла, проведения электронных закупок (конкурсов, запросов котировок и предложений, редукционов, переторжек, попозиционных и многолотовых и многоэтапных торгов).

Корпоративные интернет-магазины (КИМ) – решение для крупной компании построения прозрачного и ускоренного процесса закупок малого объема.

PIM/DAM решения - система для централизованного управления большими массивами данных о товарах.

Мобильные торговые приложения – готовый инструмент для взаимодействия с торговой платформой.

Прайс-агрегаторы – торговые площадки, которые скрывают поставщиков и позволяют проводить сделки напрямую с площадкой.

Все продукты AGORA входят в Единый реестр российского ПО.

Консультационной поддержкой и продвижением AGORA в дилерский канал занимается департамент информационной безопасности и программного обеспечения OCS. Команда продуктовых специалистов и экспертов дистрибьютора знакомит дилеров и их заказчиков с решениями, помогает встраивать их в комплексные проекты, оказывает помощь во взаимодействии с сервисным направлением вендора. Всем партнерам OCS также доступны и собственные сервисы дистрибьютора: финансовые, маркетинговые, технические – на данный момент в системе услуг OCS их насчитывается больше сотни.