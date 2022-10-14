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На цифровой платформе МСП.РФ для малого и среднего бизнеса открылся доступ к госзакупкам крупных компаний

На цифровой платформе МСП.РФ заработал новый сервис «Доступ к закупкам крупных госкомпаний». Он предоставляет малому и среднему бизнесу возможность участия в закупках по 223-ФЗ. Пользователи платформы могут сделать все необходимое в одном месте: от поиска подходящих торгов, подготовки и подачи заявок до заключения договоров и получения защиты при нарушении прав МСП-поставщиков.

Помимо обеспечения непосредственно участия в закупках, сервис помогает предпринимателям и самозанятым получить ответы на вопросы по торгам. В их числе наиболее популярные: где искать закупки малого объема и как стать поставщиком крупнейших заказчиков, как получить помощь в сфере закупок и где пройти обучение и расширить знания в сфере закупок.

«В условиях санкций и непростой экономической ситуации возможности для реализации своей продукции у многих предпринимателей заметно сократились, а у кого-то и вовсе схлопнулись. Участие в закупках позволяет малому и среднему бизнесу, как минимум, компенсировать потерю прежних возможностей на время поиска новых, а как максимум, полностью переориентироваться на это направление. В любом случае, бизнес получает возможность выйти на стабильный и объемный рынок сбыта своей продукции. При этом многим предпринимателям на первый взгляд кажется сложным участие в закупочных процедурах. Мы в этой связи через сервис на МСП.РФ предлагаем им консультации по вопросам работы в рамках 223-ФЗ и обучение — для повышения уровня знаний и компетенций в сфере закупок», — отметил генеральный директора корпорации МСП Александр Исаевич.

Для помощи МСП-участникам закупок в рамках сервиса созданы два блока: «Гид по закупкам» и «Сфера знаний». Первый инструмент предназначен для юридических лиц, ИП и самозанятых, где они могут получить консультации по подготовке документации, правилам получения ЭЦП, заключению договоров и т.д. «Сфера знаний» включает в себя обучающие видеолекции, онлайн-мероприятия для МСП-поставщиков, а также персональную поддержку опытных наставников. Там же можно получить ответы на вопросы по участию в программе «выращивания» предприятий под потребности крупнейших заказчиков.

Новый сервис доступен всем предпринимателям, зарегистрированным на МСП.РФ. Она разработана корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии бизнеса для предоставления доступа ко всем необходимым сервисам и мерам поддержки в одном месте. Цифровая платформа развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Сегодня, согласно действующим требованиям, совершать закупки у малого и среднего бизнеса в рамках 223-ФЗ обязаны все заказчики с госучастием. Квота на них составляет 25%, ее обеспечением занимается корпорация МСП. За первое полугодие 2022 г. объем закупок крупнейших заказчиков у малого и среднего бизнеса превысил 1,959 трлн руб., поставщиками выступили более 120 тыс. предпринимателей со всей России.

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