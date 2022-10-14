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GlowByte и FanRuan адаптируют китайскую платформу бизнес-аналитики под российского пользователя

Консалтинговая компания GlowByte и китайский вендор FanRuan локализуют платформу FineBI на российском рынке.

О своем опыте миграции рассказали МИР Plat.form (технологический бренд НСПК), more.tv, Теле2, банк «Уралсиб». Мероприятие посетили представители различных индустрий, среди которых директора и руководители компаний, аналитики и разработчики – всего около 250 человек.

Льюис Чжоу, директор по международным продажам FanRuan, впервые посетил нашу страну. В ходе презентации FanRuan Льюис Чжоу рассказал о планах вендора в России: «Компания уделяет должное внимание и придает большое значение российскому рынку. Более полугода мы тесно сотрудничаем с компанией GlowByte и собираемся продолжать совместную работу, наращивать обороты на все последующие годы. Надеемся, что количество наших услуг только увеличится. FanRuan планирует создать целостную систему партнерства, развивать направление технического обслуживания, чтобы клиенты компании получали услуги в полном объеме. Мы верим, что можем удивить российский рынок и российского заказчика».

В ближайших планах FanRuan и GlowByte – работа по локализации FineBI. Это означает, что продукт адаптируют под российского пользователя. В частности, будут учтены языковые возможности, требования по форматам представления времени, цифр, чисел в системе.

По словам Александра Ларина, руководителя центра поддержки и обучения FineBI в GlowByte, проект по локализации уже стартовал, над ним работает отдельная команда. Релиз продукта намечен на 2023 год.

«Мы с FanRuan начали очень важный проект и верим, что русификация китайской платформы, которую уже так высоко оценили бизнес-пользователи в России, выведет на новый уровень саму систему. Она станет еще ближе и понятнее нашему пользователю, а значит и более востребованной», – прокомментировал Александр Ларин.

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