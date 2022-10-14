«1С-Рарус: Бухгалтерия для НКО» подтвердила сертификацию «1С:Совместимо»

Программный продукт «1С Рарус: Бухгалтерия для некоммерческой организации 5», ред. 5.0 прошел очередную сертификацию на получение статуса «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Подтверждение статуса означает, что продукт прошел тщательное тестирование на корректность и удобство совместной работы с системой программ «1С:Предприятие». Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

Продукт «1С Рарус: Бухгалтерия для некоммерческой организации 5» предназначен для автоматизации деятельности некоммерческих организаций (НКО) различного типа.

Цель некоммерческих организаций — общественно полезная деятельность, они действуют в области образования, науки, культуры, спорта, здравоохранения, экологии, благотворительности.

Самое большое количество НКО — в соцобслуживании, соцподдержке и защите граждан. Далее идет охрана здоровья граждан и пропаганда здорового образа жизни и поддержка научных и образовательных проектов.

«1С Рарус: Бухгалтерия для некоммерческой организации 5», ред. 5.0 разработана на основе типовой конфигурации «Бухгалтерия предприятия», ред. 3.0 системы программ «1С:Предприятие 8» с сохранением всех основных возможностей и механизмов этого типового решения.

Основные возможности программы — это учет целевого финансирования, взносов и затрат, ведение списка источников НКО, раздельный учет уставной и приносящей доход деятельности, учет материальных и нематериальных активов, отчетность.

Из программы можно делать информационные рассылки СМС-уведомлений клиентам НКО. Решение позволяет обмениваться данными с «1С:Зарплата и управление персоналом», и вести бухгалтерский и налоговый учет всех остальных участков организации за счет интеграции с «1С:Бухгалтерия 8».

Антон Барсуков, директор по цифровой трансформации ГК «Римера»: «Задача построения системы WMS на центральном складе завода “Римера Алнас” полностью выполнена, склад построен с учетом лучших практик, внедрены терминалы сбора данных, обеспечена прослеживаемость движения партий на складе. Планируется масштабирование системы на другие склады завода. Хочу отметить достигнутое в ходе проекта улучшение процессов взаимодействия между службами, ликвидированы многие систематические проблемы отслеживания поступлений. Работой самарского филиала “1С Рарус” довольны, высоко оцениваем их компетенции, продолжаем сотрудничество по другим проектам в рамках стратегии цифровизации предприятия».

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«1С-Рарус» - совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» - холдинг, филиалы которого работают в 17 городах России и за ее пределами.

За 28 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса.