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Технопарк «Полюс» в составе «Швабе» вошел в топ-3 инфраструктурных площадок России

Технопарк «Полюс» холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» занял вторую строчку национального рейтинга технопарков России. Ему присвоен наивысший уровень эффективности функционирования – свыше 110%. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

Всего в рейтинг включили 33 технопарка из 21 региона России. Экспертное жюри изучило деятельность каждого с точки зрения инвестиционной привлекательности для реализации проектов по выпуску промышленной продукции.

По итогам расчета второй инфраструктурной площадкой в России с наиболее эффективной управляющей компанией стал технопарк «Полюс». Он создан в 2016 г. на базе Научно-исследовательского института «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха – одного из ведущих в стране лазерных центров.

В инфраструктуру технопарка входят лаборатории, а также ряд центров, в том числе инжиниринговый и инновационно-технологический. Резиденты «Полюса» специализируются на лазерных технологиях, оптике и фотонике, разработке программного обеспечения и IT-решений, биомедицине и других наукоемких отраслях.

За большой вклад в развитие высокотехнологичных производств и создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности в Москве коллектив НИИ «Полюс» был удостоен благодарственного письма мэра Москвы.

«Мы неоднократно входили в национальный рейтинг и постепенно улучшали результаты. В этом году с шестой строчки поднялись на вторую. Для нас такой результат по стране – важное событие, которое свидетельствует о правильно заданном векторе развития», – отметил генеральный директор НИИ «Полюс» Евгений Кузнецов.

Эффективность площадок оценивала Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России. Экспертный совет возглавили представители Государственной Думы, Минпромторга и Минэкономразвития России, Фонда развития промышленности, Аналитического центра при Правительстве РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей и ряд других организаций.

В аналитике учитывали инвестиционную привлекательность региона, промышленную, научно-техническую и инновационную деятельность резидентов, работу управляющей компании, экосистему и информационную открытость, а также устойчивость к глобальным вызовам.

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Холдинг «Швабе» входит в госкорпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в 10 городах России. В контуре холдинга реализуется весь цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной техники в интересах гражданских отраслей промышленности, государственной и общественной безопасности. Предприятия «Швабе» разрабатывают и серийно производят медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические материалы и научные приборы.

Госкорпорация «Ростех» – промышленная компания России. Объединяет порядка 700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др.

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