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Solward и «Контур» помогут быстро оценить кредитные риски в банках

Solward и «Контур» представили совместное решение для банков и лизинговых компаний. Оно поможет минимизировать последствия, связанные с потенциальным дефолтом плательщика, выявить подделку бухгалтерских документов и другие негативные факторы. Об этом CNews сообщили представители «Контур».

Solward — это система для автоматического финансового анализа и оценки рисков на всех этапах взаимодействия с клиентами. Ключевая задача, которую решает Solward, — сокращение времени на оценку кредитного риска клиента.

Возможности интеграционного модуля «API контур.фокуса» и Solward позволяют оптимизировать ручной анализ кредитных аналитиков. В банках, где проверка не автоматизирована, специалистам приходится тратить значительную часть рабочего времени на анализ клиентских документов, выявление ошибок и запрос недостающих сведений. Зачастую такая проверка занимает несколько дней. Внедрение API «Контур.фокуса» позволяет сократить этот процесс до нескольких часов, а в некоторых случаях — до нескольких минут.

Автоматизация также упрощает работу службы безопасности, отделов мониторинга и сопровождения, риск-менеджмента. Благодаря данным «API контур.фокуса» сотрудники могут оперативно проверять документы клиентов, не тратить время на сбор сведений по открытым источникам. Автоматическая загрузка документов и занесение данных в отчеты минимизируют ошибки из-за человеческого фактора.

Программа не только проверяет информацию по самой компании, но и выявляет аффилированность: можно увидеть сразу все компании, между которыми есть юридическая связь и подробные данные по ним. Автоматическая проверка контрагентов по системе «Светофор» помогает комплексно оценить риски в работе с клиентами.

«Решение позволяет автоматизировать сложные бизнес-процессы банковской отрасли и сократить сроки по кредитному циклу в 5 раз. Оно дает возможность в автоматическом режиме получить заключение о финансовом состоянии и расчет резервов, исключить искажение данных и неверную интерпретацию фактов из-за недостатка опыта и компетенций сотрудников. Анализ профиля помогает выявить целевых клиентов. Например, для создания предложений с учетом их потребностей. Это открывает дополнительные возможности для развития инфраструктуры финансовой организации», — отметила Елена Катаева, руководитель проекта «API контур.фокуса».

«Для бизнеса важно управлять сроками рассмотрения заявки: даже быстрое «нет» может оказаться лучше долгого «да». Для риск-менеджмента важно исключить ошибки, связанные с человеческим фактором, снизить потенциальный риск дефолта на ранних стадиях и обеспечить прозрачность принятия решения. Для руководителей — видеть картину целиком и управлять ростом бизнеса в балансе по отношению к рискам. Возможности интеграционного модуля помогают решать все эти задачи», — отметила Валентина Галицкая, генеральный директор «Финанс ассистанс» (компания — разработчик решения Solward)

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«Контур» — экосистема продуктов для бизнеса, в портфеле — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач.

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