Российский рынок BI-систем в 2023 г. может вырасти на 40%

Рынок российских BI-решений и связанных с ними услуг системной интеграции по итогам 2022 года, по прогнозу компании Axenix (экс-Accenture), покажет небольшой рост – порядка 5-10%. Резкое увеличение рынка ожидается в 2023 г. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Компания Axenix подготовила исследование российского рынка BI-платформ. Эксперты компании провели сравнительный анализ российских вендоров BI-решений в двух категориях: среди компаний, которые занимаются разработкой BI несколько лет, а также тех, кто недавно вышел на этот рынок под влиянием растущего запроса бизнеса на российские программные решения.

По результатам анализа эксперты высоко оценили потенциал роста российского рынка BI. Но при этом отметили, что на развитие необходимого функционала систем и реализацию инициатив требуется время.

Так, по итогам 2022 г. объем рынка BI увеличится не более, чем на 5-10%, прогнозируют в Axenix. При этом в 2023 г. рост рынка может составить до 40%. Такому высокому темпу будет способствовать не только укрепление сегмента российских решений, но и более высокое проникновение open-source приложений на рынке.

В ходе опроса эксперты Axenix выявили 10 приоритетных факторов, которые влияют на выбор заказчиками BI-систем. Среди них: наличие коннекторов для подключения к разным СУБД, встроенные элементы для визуализации, функциональность расчета бизнес-метрик непосредственно на платформе, возможность добавлять интерактивные элементы, а также высокая производительность при обработке больших объемов данных.

Кроме того, на выбор компаний влияют стоимость лицензий, возможность гибкого подхода к разграничению прав доступа пользователей, низкий порог входа для BI-разработчиков, наличие развитого сообщества и доступность поддержки.

«Мы провели исследование в связи с резким ростом числа запросов по замене корпоративной BI-платформы. Наш анализ позволит бизнесу максимально ориентироваться в существующих на рынке российских BI-платформах и быстрее делать выбор в пользу качественных и необходимых решений», - отметила Наталья Сумцова, старший менеджер Axenix.

В рамках исследования Axenix сравнила функциональность локальных продуктов и зарубежных решений, которые ушли с российского рынка. Отечественные решения не перекрывают на 100% иностранные разработки, однако в чем-то превосходят их.

«Российские BI-платформы серьезно отличаются как друг от друга, так и от западных продуктов. Поэтому в них часто встречаются некоторые уникальные функции, которых нет более ни у кого на рынке. Например, у российских решений есть функция, позволяющая вводить данные вручную через интерфейс BI-платформы: ее не хватало западным продуктам», - сказала Наталья Сумцова.

В будущем преимущество будет у вендоров, которые смогут выстроить качественную службу клиентского сервиса, предложат оптимальное соотношение цены и качества программного продукта, а также широкий функционал визуальной аналитики, полагают в Axenix.

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Российская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «Акстим». Axenix предоставляет спектр услуг в области цифровых сервисов, облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности. В офисах и центрах разработки в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Алматы работают около 2000 сотрудников.