«Международная строительная компания» выбрала решения АСКОН и Renga Software для перехода на технологию информационного моделирования

«Международная строительная компания» (МСК) приступила к внедрению отечественных цифровых решений, реализующих технологию информационного моделирования. В текущих проектах организации используются система проектирования Renga и среда общих данных Pilot-BIM. Об этом CNews сообщили представители АСКОН.

МСК занимается комплексным проектированием и строительством гражданских и промышленных объектов, реставрацией объектов культурного и исторического значения. Многие ее объекты находятся за рубежом: в Египте, Мексике, Японии, на Кубе. Проекты их реконструкции и реставрации были выполнены по заказу Управления делами Президента Российской Федерации ФГУП «Предприятие по управлению собственностью за рубежом».

С помощью отечественного программного обеспечения разрабатываются объекты инфраструктуры аэровокзального комплекса города Ставрополя. Специалисты МСК осваивают Renga в процессе моделирования архитектурных и конструктивных решений. В среде Pilot-BIM собирают консолидированную IFC-модель, проверяют ее на коллизии, выдают замечания по документации.

«Мы только начинаем погружение в отечественный BIM, но уже рассчитываем, что постепенно все наши проекты будут вестись по технологии информационного моделирования. Для нас применение систем не станет ограничиваться этапами проектирования и строительства объектов, но затронет также их эксплуатацию. Это позволит структурировать и актуализировать существующую информацию в единой базе данных по объекту, контролировать состояние здания и своевременно его обслуживать», — отметил Владимир Герц, BIM-менеджер «Международной строительной компании».

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Renga — система комплексного проектирования для архитекторов, конструкторов и инженеров, полностью поддерживающая технологию информационного моделирования. Разработана компанией Renga Software (совместным предприятием АСКОН и «1С»).

Pilot-BIM — среда общих данных BIM-проектов для автоматического формирования и коллективной экспертизы консолидированной модели. Комплексное решение предназначено для заказчиков, девелоперов, проектировщиков и подрядчиков, ведущих работу по технологии информационного моделирования.

Системы Renga и Pilot-BIM включены в Единый реестр российского ПО.