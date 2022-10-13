Диалог государства и бизнеса на конференции «Пространство безопасности»

27 октября 2022 г. «Код безопасности» при поддержке Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России проведет конференцию «Пространство безопасности: защита цифрового суверенитета страны». В ней примут участие ведущие ИБ-компании России, представители власти и бизнеса.

Введение санкций против нашей страны недружественными государствами, а также, дискриминация западных технологических компаний по отношению к российским пользователям средств информационной безопасности создали предпосылки для ускоренного перехода на отечественные разработки. Перед российскими вендорами стоит задача в кратчайшие сроки обеспечить защиту как государственных, так и коммерческих структур, при этом нужно отметить, что эффективная система информационной безопасности – это синергия законодательных инициатив и внедрение высокотехнологичных разработок. Только диалог с государством поможет всем участникам рынка сформировать успешную стратегию для достижения поставленных президентом и правительством задач.

Участники диалога обсудят следующие вопросы:

- Как российские разработчики могут реализовать свой потенциал в условиях санкционной войны?

- Какие шаги должны быть предприняты для ускорения темпов защиты КИИ?

- Стоит ли ужесточать законодательство в области информационной безопасности для бизнеса?

- Как найти «точку равновесия» между бизнесом и государством в вопросах предоставления данных о киберинцидентах в систему ГосСОПКА?

К участию приглашены:

- Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли;

- Александр Шойотов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций;

- Наталья Касперская, председатель правления АРПП «Отечественный софт»;

- Андрей Безруков, заместитель руководителя аппарата Совета Федерации;

- Андрей Голов, генеральный директор «Код безопасности»;

- Антон Зазнобин, начальник отдела контроля сети УСТ ДИТИ банка «ФК открытие;

- Сергей Шерстобитов, генеральный директор Angara Security, и др.

Генеральными партнерами мероприятия выступают: АРПП «Отечественный софт», Angara Security, RRC Security, Ассоциация экспорта технологического суверенитета.

Информационные партнеры: CNews, TAdviser

К участию в конференции приглашаются руководители профильных государственных органов и ведомств, интеграторов средств информационной безопасности, коммерческих структур, заинтересованных в переходе на российские средства информационной безопасности, специалисты в области информационной безопасности.

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