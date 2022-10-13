CTI и BSS заключили партнерское соглашение

Системный бизнес-интегратор CTI заключил соглашение с BSS , компанией по разработке и внедрению систем ДБО , финансовых сервисов, речевых технологий, решений по информационной безопасности и ИТ-консалтингу. Об этом CNews сообщили представители BSS. В рамках авторизованного партнерства заказчики интегратора получат возможность повысить качество клиентского обслуживания за счет современных технологий российского вендора

Клиентоориентированность как один из основных источников лояльности побуждает компании к активному внедрению речевых технологий. Они становятся источником данных, точный и своевременный анализ которых поможет бизнесу значительно повысить эффективность. По оценкам экспертов, вероятность ухода клиента к прямому конкуренту сильно возрастает после всего лишь одного неудачного опыта обслуживания или общения, например, с оператором контактного центра.

Разработчик BSS располагает полным стеком речевых технологий, включая синтез, распознавание, речевую аналитику, платформу для создания диалоговых сервисов. Заключив партнерское соглашение, бизнес-интегратор CTI расширит портфель решений, отвечающих современным требованиям индустрии, а заказчики в свою очередь смогут выбрать наиболее подходящие задачам и бизнес-требованиям.

«Мы видим возросший спрос со стороны финансовых и телеком-компаний на специализированные продукты для контроля и улучшения процессов клиентского обслуживания в контактных центрах. Продукты BSS прошли исследование в нашей лаборатории, они соответствуют всем технологическим трендам и по итогам проведенных пресейлов вызывают большой интерес у наших заказчиков», – отметил Леонид Перминов, руководитель направления контактных центров, CTI.

«Решения BSS покрывают все задачи в области речевых технологий. Мы делаем голосовых виртуальных ассистентов и текстовых чат-ботов, занимаемся речевой аналитикой и голосовой биометрией, можем автоматизировать входящую линию контакт-центра или настроить роботизированные исходящие обзвоны. Компоненты BSS бесшовно интегрированы друг с другом и могут поставляться как отдельно, так и в составе всей линейки. Это значит, что каждый заказчик сможет найти необходимую для себя конфигурацию, отвечающую актуальным потребностям и покрывающую задачи на перспективу», – подчеркнула Елена Гужновская, директор по развитию партнерских продаж компании BSS.

Бизнес-интегратор CTI обладает опытом внедрений, оптимизации и поддержки контакт-центров крупнейших компаний России и СНГ. В партнерском портфеле CTI находятся технологии индустрии, которые в сочетании с экспертизой и собственным R&D департаментом помогут заказчикам выстроить эффективные коммуникации с клиентами. Эксперты CTI готовы оказывать планомерную поддержку и консультации заказчикам по разработке и внедрению проектов различного масштаба на базе решений BSS.

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Компания CTI – системный интегратор, поставщик ИT-решений и облачных услуг на территории России и стран СНГ. Входит в ТОП-25 крупнейших ИТ-компаний по показателю эффективности ведения бизнеса по версии CNews и в 25 лучших системных интеграторов России по версии CRN/RE. Компания имеет 20-летний опыт реализации и поддержки комплексных проектов различного масштаба и уровня сложности по таким направлениям, как бизнес-коммуникации и контакт-центры, телекоммуникационные и сетевые решения, информационная безопасность, центры обработки и хранения данных, Интернет вещей, системы видеонаблюдения и аналитики, комплексный аутсорсинг.



Компания BSS с 1994 г. разрабатывает и внедряет системы для дистанционного банковского обслуживания и сопутствующие финансовые сервисы, развивает речевые технологии, решения по информационной безопасности и ИТ-консалтингу. Все программные продукты BSS разработаны на территории России, включены в Реестр российского ПО и зарегистрированы в Роспатенте. Омниканальная диалоговая платформа Digital2Speech, построенная на технологиях искусственного интеллекта и машинного обучения, предоставляет сервисы распознавания речи, смысла и эмоций, а также речевой аналитики и голосовой биометрии. Решение на базе полного технологического стека объединяет клиентский опыт во всех каналах коммуникации и совершенствует бизнес-процессы обслуживания и продаж