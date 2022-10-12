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X5 объявляет о запуске собственного WebApp, встраиваемого в Telegram

X5 объявляет о запуске собственного WebApp, встраиваемого в Telegram, для продвижения обновленной подписки «Пакет», сообщили CNews представители компании. Он позволит продолжить клиентский путь работы с продуктом в удобной для подписчика цифровой среде.

Главным героем чат-бота «Чемпионский пакет» стал олимпийский фигурист Алексей Ягудин, рассказывающий как выгодно совершать покупки в «Пятерочке» и «Перекрестке».

Основная задача продукта – объяснение пользователю функционала подписки, минуя личную коммуникацию. А также построение узнаваемости, рост доверия и привлечение новой аудитории.

WebApp был разработан командой «Пакет» от Х5 и партнерами из компании Wame (часть объединенного предприятия рекламного агентства Atomic и Digital-агентства Creatum).

«Команда "Пакета" от Х5 показала свою инновационность и готовность тестировать новые каналы продаж. Мы рады, что задуманное на этапе пользовательского сценария воплотилось в жизнь в срок, и, главное, сохранило все желаемые заказчиком модули без изменений. Нашей технической команде также удалось успешно поработать с несколькими API Telegram, которые в разы повысили нативность встраиваемого интерфейса. Надеемся, наш бот поможет достигать не только коммерческих целей Х5 в рамках продукта "Пакет", но также и сформирует фундамент для дальнейшего развития этого вектора в рамках холдинга», – комментирует Максим Оливсон.

«Поскольку "Пакет" – это первая подписка в сфере ритейла в России, с первых дней ее существования мы столкнулись со значительным вызовом. Многие уже привыкли к подпискам на музыку или кино, но вот "подписке на еду", возможности заплатить небольшую сумму и получить доступ к дополнительной выгоде на привычные покупки продуктов, аудиторию надо учить с нуля. С этой задачей могут справиться продавцы-консультанты, но их привлечение – это зачастую трудоемкий и дорогостоящий процесс, который снижает итоговую коммерческую эффективность проекта. Поэтому нам было интересно попробовать формат чат-бота в WebApp, как способ нативно и по-человечески рассказать о привлекательности продукта без использования человека. А роль связки между офлайн точкой касания в магазине и рассказом внутри WebApp выполнили ростовые фигуры с Алексеем Ягудиным. После запуска пилотной версии продукта у команды уже родилось много идей как доработать чат-бот, сделав его еще более понятным и игровым. Будем реализовывать вместе с командой Wame», – комментирует Анна Фомичева, руководитель операционной деятельности "Паке"”, X5 Group.

Протестировать чат-бот может каждый желающий. Те пользователи, у которых еще не подключен «Пакет», смогут получить в нем персонализированный промокод на первый месяц подписки за 1 рубль.

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