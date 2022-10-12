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Россия создаст в Киргизии систему взимания сбора с грузового транспорта и весогабаритного контроля

Российский концерн «Телематика» в рамках проекта государственно-частного партнерства создаст в Кыргызской Республике систему электронного взимания сбора с грузового транспорта и автобусов и весогабаритного контроля. Победителем конкурса по отбору оператора информационной системы и строительства соответствующей инфраструктуры был признан консорциум компаний ООО «Казань-Телематика», ООО «Софттелематика», ООО «Сервис-телематика» (входят в концерн «Телематика»). Об этом CNews сообщили представители концерна «Телематика».

Решение опубликовано на сайте Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызстана, который проводил конкурс на создание системы совместно с Центром государственно-частного партнерства республики.

Взимаемая плата будет направляться в Дорожный фонд Киргизии, который был создан для ведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования страны. Внедрение системы позволит увеличить финансирование дорожной отрасли Киргизии на 20%.

Создаваемая система позволит построить новые дороги и реконструировать существующие трассы, компенсировать ущерб и снизить вред, причиняемый грузовым транспортом основным транзитным коридорам Кыргызстана.

На киргизских дорогах планируется установка 42 пунктов стационарного контроля с датчиками весогабаритного контроля и взимания сборов с грузовиков. Они будут размещены на транзитных коридорах и в местах с высокой интенсивностью грузовых транспортных потоков, где наблюдается наибольшее негативное воздействие на дорожное полотно.

«Концессионное соглашение будет рассчитано на 12 лет, для выполнения которого в Бишкеке будет создана проектная компания. Планируется, что основные крупные трассы Киргизии будут оснащены пунктами контроля в течение полугода с момента заключения договора», - отметил Александр Бондаренко заместитель генерального директора концерна «Телематика».

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«Телематика» является крупнейшим концерном в России по созданию и внедрению решений в области интеллектуальных транспортных систем и ведет деятельность в России, странах ЕАЭС, Азии и Латинской Америки. Выигравшие конкурс компании принимали участие в создании, запуске и эксплуатации российской системы взимания платы с большегрузного транспорта. Также специалисты концерна создали интеллектуальную транспортную систему и решение безбарьерной оплаты «Свободный поток» на ЦКАДе и трассе М-12 «Москва-Казань».

Концерн «Телематика» (ранее концерн «Национальные телематические системы», «НТС») — международный разработчик решений в области интеллектуальных транспортных систем. Концерн ведет свою деятельность на рынке телематических услуг России, СНГ, Азии и Латинской Америки. Технологии компании сфокусированы в следующих стратегических областях: интеллектуальные транспортные системы, решения для платных автомагистралей, системы весогабаритного контроля, цифровизация железнодорожного транспорта, инфраструктура для «умных» дорог, беспилотные мультимодальные грузовые автомобильные и железнодорожные перевозки, в том числе в рамках международных транзитных коридоров.

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